Η Samsung γιόρτασε με τον Τιερί Ανρί την κυριαρχία της στις τηλεοράσεις!

Σου λένε μονοήμερη στο Λονδίνο και αδυνατείς να το πιστέψεις. Μετά σου λένε ότι θα γνωρίσεις από κοντά τον Τιερί Ανρί και λες αποκλείεται, ονειρεύομαι! Κι όμως, ήταν πέρα για πέρα αληθινό. Και κάπως έτσι, χωρίς πολλά πολλά, βρεθήκαμε στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου για μια εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη.

Ο λόγος του ταξιδιού; Η Samsung έκλεισε 20 χρόνια ως το No.1 brand στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων και μας κάλεσε να το γιορτάσουμε! Πραγματοποίησε λοιπόν ένα event, όπου παρουσίασε τις νέες ΑΙ τεχνολογίες στις τηλεοράσεις της σειράς Micro RGB, OLED και Neo QLED, που «εκτοξεύουν» την θέαση αθλητικών γεγονότων σε άλλα levels, αποδεικνύοντας για ποιον λόγο παραμένει στην κορυφή επί δύο δεκαετίες.

Αφορμή στάθηκε φυσικά το Παγκόσμιο Κύπελλο, από το οποίο μας χωρίζουν μόλις λίγες μέρες. Και ποιος καλύτερος τρόπος να γιορτάσουν αυτή την επέτειο από μια συνεργασία με έναν θρύλο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής; Ο λόγος για τον έναν και μοναδικό, πέρα για πέρα αγαπητό στο λονδρέζικο κοινό, Τιερί Ανρί!

Τώρα, όταν ακούς Αγγλία το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι οι pub, γι’ αυτό και το event δεν μπορούσε να φιλοξενηθεί οπουδήποτε αλλού. Το κλίμα ήταν «ζεστό» και περισσότερο έμοιαζε με ένα reunion φίλων, παρά με μια επαγγελματική υποχρέωση, κάτι που προσέδωσε λίγη περισσότερη «μαγεία» στο όλο γεγονός.

Ακόμη πιο «μαγικό» το να βλέπεις από κοντά έναν άνθρωπο που θαυμάζεις ως ποδοσφαιριστή σε μια πιο… χαλαρή εκδοχή του, μια πτυχή του εαυτού του που δεν βλέπουμε συχνά. Τον έχουμε συνηθίσει ως σωστό επαγγελματία, σοβαρό και με προσοχή στην λεπτομέρεια, τόσο εντός γηπέδων, αλλά και ως αναλυτή πλέον ποδοσφαιρικών αγώνων.

Τώρα όμως είχαμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε σε μια χαλαρή συζήτηση για την αξιοθαύμαστη καριέρα του, με τον ίδιο πολλές φορές να κάνει interaction και με το κοινό, λες και μας γνώριζε όλους χρόνια. Είναι όμορφο να… απομυθοποιείς αστέρες και celebrities που πίστευες πως είναι ανέγγιχτοι και ποτέ δεν θα συναντήσεις από κοντά, όταν οι ίδιοι σου δείχνουν πως είναι «κοινοί θνητοί» και δεν διαφέρουν σε τίποτα από τον κάθε έναν από εμάς. Όταν δεν έχουν «ψωνιστεί» από τη φήμη και τη δόξα και σου δείχνουν την ανθρώπινη πλευρά τους.

Εντάξει, αρκετά με το μελόδραμα! All in all, τον γνωρίσαμε λίγο περισσότερο και λίγο καλύτερα από την εικόνα που βλέπουμε να προβάλλεται στα media. Εκτός όμως από την καριέρα του, μίλησε και για τον λόγο που δέχτηκε να αποτελεί κομμάτι αυτής της συνεργασίας.

Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με το να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είτε παρακολουθείς στο γήπεδο, στο σπίτι ή σε μια γειτονική τοποθεσία. Αλλά είναι επίσης ένα παιχνίδι όπου στιγμές κλάσματος του δευτερολέπτου μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, οπότε η ποιότητα του πώς παρακολουθείς είναι εξίσου σημαντική με τον ίδιο τον αγώνα

Στάθηκε στο γεγονός ότι οι η Samsung γνωρίζει τις ανάγκες των φιλάθλων και συνεχής δέσμευσή της είναι πως θα βελτιώνει την εμπειρία θέασης μεγάλων αθλητικών γεγονότων, με τον ίδιο τον Ανρί να έχει βρει αυτό που ψάχνει στις νέες καινοτομίες της νοτιοκορεάτικης εταιρείας και να δίνει το σύνθημα της καμπάνιας, «Watch it on a Samsung».

Σε περίπτωση που αναρωτιέστε «Μα καλά πως ξέρει η Samsung τι ζητάει ένας φίλαθλος όταν παρακολουθεί ένα ματς στο σπίτι του;» η απάντηση είναι απλή. Όχι, δεν μας παρακολουθεί. Απλώς είναι τέτοιο το ενδιαφέρον της για εξέλιξη και πρωτοπορία που η ίδια πραγματοποίησε έρευνα μεταξύ Ευρωπαίων φιλάθλων, η οποία αποκάλυψε πως δεν είναι ίδιες όλες οι εμπειρίες θέασης.

Την έρευνα μας παρουσίασε στο event o Chief Marketing Officer της Samsung Europe, Μπέντζαμιν Μπράουν, και τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

· Λίγο περισσότεροι από εννέα στους δέκα (91%*) Ευρωπαίους φιλάθλους που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι η παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων παρέα, τους κάνει να αισθάνονται μέρος μιας κοινότητας, ενώ σχεδόν οι μισοί (47%) αναφέρουν ότι το με ποιον παρακολουθούν έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

· Ωστόσο, πάνω από οκτώ στους δέκα (84%) δηλώνουν ότι η ποιότητα εικόνας και ήχου στις τηλεοράσεις επηρεάζει άμεσα το πόσο απολαμβάνουν έναν αγώνα.

· Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι φίλαθλοι βέβαια, εξακολουθούν να παρακολουθούν στο σπίτι, είτε με την οικογένεια (53%), είτε με φίλους (39%) ή μόνοι τους (38%).

· Σχεδόν επτά στους δέκα (69%) φιλάθλους δηλώνουν ότι θα επισκέπτονταν πιο συχνά τον τοπικό τους χώρο (π.χ. καφετέρια, μπαρ), εάν βελτίωνε την εμπειρία θέασης.

Από τα εξής αποτελέσματα βγαίνει ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα, που ίσως να αφήσει αρκετούς έκπληκτους. Απ’ ότι φαίνεται οι Ευρωπαίοι φίλαθλοι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα της τηλεόρασης παρά στην καλή ατμόσφαιρα. Η έρευνα έδειξε ότι, με πολλούς φιλάθλους να παρακολουθούν σε τοπικούς χώρους, η κύρια προτεραιότητα για την ημέρα του αγώνα είναι η ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης (83%), η οποία κατατάσσεται υψηλότερα από την ατμόσφαιρα (82%), την ευκολία πρόσβασης στην τοποθεσία (79%) και την ποιότητα του φαγητού και του ποτού (61%).

Ποιοτικός χρόνος ή ποιότητα θέασης;

Παρά τη σαφή επιθυμία για κοινότητα, η ποιότητα της εμπειρίας θέασης εμποδίζει πολλούς χώρους και σπίτια να γίνουν το ιδανικό σημείο παρακολούθησης. Στην πραγματικότητα, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα (84%) φιλάθλους δηλώνουν ότι η ποιότητα εικόνας και ήχου επηρεάζει άμεσα το πόσο απολαμβάνουν έναν μεγάλο αγώνα.

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (70%**) των φιλάθλων έχουν αντιμετωπίσει κάποιο είδος προβλήματος κατά την παρακολούθηση ενός μεγάλου αγώνα σε κάποιον χώρο, όπως:

· Εμποδισμένες ή περιορισμένες γωνίες θέασης: 27%

· Η ένταση του σχολιασμού δεν είναι καθαρή ή σταθερή: 24%

· Αντανακλάσεις ή αντανάκλαση του ήλιου που επηρεάζουν την ορατότητα της οθόνης: 24%

· Ο ήχος δεν είναι ελαφρώς συγχρονισμένος με τη δράση: 23%

· Η οθόνη δεν είναι αρκετά φωτεινή κατά τη διάρκεια των ημερήσιων αγώνων: 20%

· Δυσκολία στην καθαρή παρακολούθηση της μπάλας: 19%

Γεφυρώνοντας το χάσμα στην εμπειρία της ημέρας του αγώνα

Και εδώ έρχεται η Samsung να λύσει το πρόβλημα. Καθώς πλησιάζει ένα καλοκαίρι γεμάτο με έντονες ποδοσφαιρικές στιγμές και οι φίλαθλοι σε όλη την Ευρώπη ετοιμάζονται να υποστηρίξουν τις αγαπημένες τους ομάδες, η Νο.1 μάρκα τηλεοράσεων παγκοσμίως φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι μέσω της βελτιωμένης εικόνας και ήχου, προσφέροντας καλύτερες κοινές εμπειρίες θέασης.

«Για αιώνες, το ποδόσφαιρο φέρνει τους ανθρώπους κοντά, δημιουργώντας κοινές στιγμές για τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Αλλά καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, το ίδιο κάνουν και οι προσδοκίες. Οι φίλαθλοι έχουν πρόσβαση στην υψηλότερη ποιότητα εμπειρίας θέασης απευθείας από τα σπίτια ή τις τσέπες τους», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Μπράουν.

Ενώ οι φίλαθλοι εξακολουθούν να αναζητούν αυτή την αίσθηση του ανήκειν και της κοινότητας, αυτό δεν μπορεί να έρθει εις βάρος της ποιότητας της εικόνας και του ήχου. Γι' αυτό στη Samsung, εστιάζουμε στην παροχή εμπειριών που υποστηρίζονται από AI και δίνουν στους φιλάθλους την καλύτερη δυνατή ποιότητα θέασης, όπου κι αν πάνε για να απολαύσουν το όμορφο παιχνίδι

Μιλάμε για δύο καινοτομίες πραγματικά mindblowing. Νομίζεις ότι είναι κάποιο είδος μαγείας πέρα από κάθε φαντασία που δεν μπορεί να χωρέσει ο νους. Κι όμως, η Samsung έχει καταφέρει με μόλις δύο ρυθμίσεις να φέρει το γήπεδο μέσα στο σπίτι σου.

Από τη μία το AI Football Pro, ένα εργαλείο που αλλάζει τα δεδομένα της θέασης, ρυθμίζοντας την εικόνα και τον ήχο για την καλύτερη δυνατή live εμπειρία. Ανατριχιαστική λεπτομέρεια, ασύλληπτη καθαρότητα και ολοζώντανα χρώματα, ενώ ακούς την ενέργεια του κοινού και νιώθεις τον παλμό του χωρίς να χάνεται το focus από τον εκφωνητή. Και από την άλλη το AI Sound Controller Pro, που κάτι παρόμοιό του δεν έχουμε ξανασυναντήσει. Θες να ακούς πιο καθαρά τον εκφωνητή και να χαμηλώσεις τον θόρυβο από τις εξέδρες; Ακούγεται τρελό, αλλά γίνεται! Μήπως προτιμάς να ακούς την εξέδρα για να νιώθεις πιο συνδεδεμένος με το ματς και να χαμηλώσεις ή και να σβήσεις εντελώς την φωνή του εκφωνητή; Μαντέψτε… Φυσικά και γίνεται!

Τα λόγια πραγματικά περισσεύουν! Η ημέρα έκρυβε και άλλες εκπλήξεις, όπως για παράδειγμα την παρουσίαση μιας mini portable τηλεόρασης, του Movingstyle, την οποία μπορείς να σύρεις οπουδήποτε μέσα στο σπίτι ή και να την κουβαλήσεις μαζί σου! Με διάρκεια μπαταρίας έως και τρεις ώρες σου επιτρέπει να δουλεύεις, να βλέπεις και να απολαμβάνεις ό,τι θες όποτε και όπου θες. Και αν βαρέθηκες να βλέπεις τηλεόραση ή βιντεάκια, μπορεί να μετατραπεί σε mini art studio, δίνοντας σου τον χώρο και την ευελιξία να εκφράσεις τις καλλιτεχνικές σου ανησυχίες.

Επίσης, κάτι που παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν και δεν το είδαμε από κοντά στην πράξη, είναι πως τα μοντέλα τηλεοράσεων «The Frame» είναι σχεδιασμένα να δείχνουν artwork ή φωτογραφίες που εσύ έχεις κάνει upload, ώστε όταν σβήνει η τηλεόραση να μην φαίνεται απλώς μια μαύρη οθόνη. Παράλληλα, χρησιμοποιεί αισθητήρες κίνησης και φωτεινότητας για να προσαρμόσει την εικόνα στο φως του εκάστοτε περιβάλλοντος και να απενεργοποιείται εντελώς όταν το δωμάτιο είναι άδειο. Πόσο cool το θες; ΝΑΙ!

Το event έκλεισε με έναν διαγωνισμό σε στιλ κλασικού pub quiz, δίνοντας μας την ευκαιρία να κερδίσουμε έξι υπογεγραμμένες μπάλες από τον Ανρί. Όλες οι ερωτήσεις αφορούσαν την Samsung φυσικά, οπότε να είναι καλά ο κύριος Ρομπ που εργάζεται στην εταιρία, ο οποίος ψυθιρίζοντάς μας τις απαντήσεις στο αυτί, μας βοήθησε να αποκτήσουμε αυτό το πολύτιμο δώρο.

Και αφού φάγαμε μια πανδαισία κορεάτικων αλλά και πιο κλασικών γεύσεων μέχρι σκασμού, ήπιαμε τις μπύρες μας γιατί σε pub είμασταν βρε παιδιά, πήραμε και τα gift bags μας, ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε σιγά σιγά.

Ευχαριστούμε την Samsung για αυτή τη μοναδική εμπειρία που μας χάρισε και το Λονδίνο για την υπέροχη φιλοξενία! Και να θυμάστε, «Watch it on a Samsung», κάτι θα ξέρει κοτζάμ Ανρί!

* Συνδυασμός των απαντήσεων «Πολύ έντονα» και «Σε έναν βαθμό».

** Χρησιμοποιώντας το αντίστροφο του «Κανένα από τα παραπάνω».