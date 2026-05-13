Η απάντηση της Samsung για την αγωγή της Dua Lipa

Η Dua Lipa κλιμακώνει τη νομική της διαμάχη με τη Samsung, με την κορεάτικη εταιρεία να δίνει την πρώτη της επίσημη απάντηση στην αγωγή των 15 εκατομμυρίων δολαρίων για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας της σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Η υπόθεση, που ξεκίνησε τον Μάιο 2026 στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media.



Η αγωγή της Dua Lipa

Η γνωστή pop star κατηγορεί τη Samsung Electronics America για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και παράνομη εκμετάλλευση της δημόσιας εικόνας της. Η επίμαχη φωτογραφία, τραβηγμένη στα παρασκήνια του Austin City Limits Festival το 2024, εμφανίστηκε από το 2025 σε συσκευασίες τηλεοράσεων, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η τραγουδίστρια προωθεί τα προϊόντα της κορεατικής εταιρείας.

Η Lipa ισχυρίζεται ότι η εταιρεία αγνόησε επανειλημμένα αιτήματα για διακοπή της καμπάνιας και εκμεταλλεύτηκε τη φήμη της για εμπορικό όφελος, με καταναλωτές να σχολιάζουν στα social τη συσκευασία των τηλεοράσεων και να την βαπτίζουν «Dua Lipa TV Box».



Η απάντηση της Samsung

Η Samsung απέρριψε τις κατηγορίες, αποδίδοντας την ευθύνη σε τρίτο συνεργάτη περιεχομένου για τη δωρεάν streaming υπηρεσία Samsung TV Plus. Η εταιρεία προχώρησε σε επίσημη δήλωση, η οποία αναφέρει τα εξής: «Η εικόνα της κ. Lipa χρησιμοποιήθηκε το 2025 στο πλαίσιο προβολής περιεχομένου τρίτων συνεργατών, που διατίθεται μέσω των τηλεοράσεων Samsung και είχε αρχικά παρασχεθεί από συνεργάτη περιεχομένου για τη δωρεάν streaming υπηρεσία Samsung TV Plus.

Η χρήση της εικόνας πραγματοποιήθηκε μόνο κατόπιν ρητής διαβεβαίωσης από τον συνεργάτη περιεχομένου ότι είχαν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες άδειες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της στις συσκευασίες λιανικής. Βάσει αυτής της διαβεβαίωσης, απορρίπτουμε οποιονδήποτε ισχυρισμό περί σκόπιμης κακής χρήσης. Η Samsung τρέφει ιδιαίτερο σεβασμό προς την κ. Lipa και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των καλλιτεχνών. Έχουμε επιδιώξει και παραμένουμε ανοιχτοί σε μια εποικοδομητική επίλυση με την ομάδα της κ. Lipa».



Το χρονικό της υπόθεσης

Η φωτογραφία δημιουργήθηκε αρχικά για άλλο σκοπό και κατέληξε σε συσκευασίες που έφτασαν στα καταστήματα λιανικής το 2025. Η Dua Lipa άρχισε να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς και παρά τα αιτήματά των δικηγόρων της, η καμπάνια συνεχίστηκε.