Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Διαρροές το αποκαλύπτουν πριν την ώρα του

Το Galaxy Watch Ultra 2 της Samsung είναι μία από τις ανακοινώσεις που ετοιμάζει η Samsung για το επόμενο event της και όλα δείχνουν πως θα είναι μια μικρή αλλά στοχευμένη ανανέωση του premium smartwatch της. Θα δίνει έμφαση στον πιο «robust» σχεδιασμό και θα φέρει μερικές διακριτικές αισθητικές αλλαγές και νέες διαρροές μάς το φέρνουν μπροστά στα μάτια μας πριν το επόμενο Galaxy Unpacked.



Οι νέες διαρροές και η πηγή τους

Τις τελευταίες ώρες, ο γνωστός leaker Evan Blass δημοσίευσε αυτό που δείχνουν να είναι επίσημες προωθητικές εικόνες του Galaxy Watch Ultra 2, αποκαλύπτοντας το ρολόι από πολλές γωνίες και σε δύο χρωματικές επιλογές: μαύρο και πράσινο. Η κίνηση αυτή θεωρείται κάπως αναπάντεχη, καθώς ο Blass είχε πρόσφατα ανακοινώσει ότι σταματά τη δραστηριότητά του στο X και τις διαρροές γενικότερα, γεγονός που κάνει το leak αυτό ακόμα πιο εντυπωσιακό, τη στιγμή ειδικά που όλη η αγορά περιμένει τις ανακοινώσεις της κορεατικής εταιρείας.



🚨 Leak Alert 🚨



First look at the Samsung Galaxy Watch Ultra 2!



We have our clearest look yet at Samsung’s next premium smartwatch. While it keeps the rugged squircle case, the design looks cleaner and more refined than the original.



✨ Design: Features new 1–12 hour… pic.twitter.com/QwdbjHrWGY — SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) June 24, 2026

Σχεδιασμός: «Squircle» πρόσοψη και πιο boxy χαρακτήρας

Στις εικόνες, το Galaxy Watch Ultra 2 διατηρεί τον χαρακτηριστικό «squircle» σχεδιασμό του προκατόχου του -ένα σχήμα ανάμεσα σε τετράγωνο και κύκλο- αλλά με μικρές διαφοροποιήσεις που το ξεχωρίζουν από το πρώτο Ultra. Η πρόσοψη δείχνει πιο «boxy» και τα περιθώρια γύρω από την οθόνη φαίνονται λεπτότερα, δίνοντας μια πιο μοντέρνα, λιγότερο «sci fi» αισθητική.

Ένα από τα πιο ορατά στοιχεία είναι η εξωτερική στεφάνη με τυπωμένους αριθμούς, αντί για τις απλές γραμμές (markers) που είχαμε δει προηγουμένως, κάτι που παραπέμπει και στην «Classic» αισθητική που φαίνεται πως ενσωματώνεται πλέον στη σειρά Ultra. Παράλληλα, τα πλευρικά πλήκτρα και η «κορώνα» εμφανίζονται ελαφρώς ανασχεδιασμένα, με πιο καθαρές γραμμές και διαφορετική υφή, στοιχείο που υποδηλώνει και βελτιωμένη εργονομία.



Διαστάσεις, αντοχή και τεχνικές ενδείξεις

Στο πίσω μέρος του ρολογιού, οι επιγραφές αποκαλύπτουν βασικές προδιαγραφές: κάσα 47mm, κρύσταλλο από ζαφείρι και υποστήριξη LTE και GPS, με πιστοποίηση αντοχής σε νερό έως 10 ATM. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι το Ultra 2 παραμένει στοχευμένο σε χρήστες που θέλουν ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό smartwatch με έμφαση τα αθλητικά και τα extreme sports και ικανό να αντέξει καταδύσεις, εξωτερικές δραστηριότητες και σκληρή καθημερινή χρήση.



Τo μέλλον των Galaxy Watches

Σύμφωνα με προηγούμενες διαρροές, η Samsung φαίνεται έτοιμη να μειώσει την έμφαση στη σειρά Classic και να εστιάσει περισσότερο σε ένα πιο πολυτελές Galaxy Watch Ultra 2, το οποίο υιοθετεί στοιχεία σχεδιασμού από τα κλασικά μοντέλα. Παράλληλα, το Ultra 2 αναμένεται να πλαισιωθεί από τη νέα σειρά Galaxy Watch 8, με όλες τις συσκευές να βασίζονται σε νέο Exynos chipset, Wear OS 6 και ενισχυμένες δυνατότητες υγείας και fitness.

Αν και η Samsung δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τίποτα επίσημα, οι περισσότερες αναφορές συγκλίνουν ότι το Galaxy Watch Ultra 2 θα κάνει ντεμπούτο στο επερχόμενο καλοκαιρινό Galaxy Unpacked, δίπλα στα νέα foldables της εταιρείας.