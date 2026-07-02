Η Samsung αρχίζει να διαφημίζει το Galaxy Z Fold8 ως foldable με μεγαλύτερη οθόνη

Η Samsung άρχισε επίσημα να «ζεσταίνει» την καμπάνια για το νέο, πιο φαρδύ Galaxy Z Fold8, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις φήμες των τελευταίων μηνών για αλλαγή στη βασική φιλοσοφία του foldable της σειράς. Με τα πρώτα επίσημα teasers, η εταιρεία δείχνει ξεκάθαρα ότι ετοιμάζεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τον αναδιπλούμενο σχεδιασμό σε μορφή βιβλίου.



Τα πρώτα επίσημα teasers

Μετά από ένα μακρύ διάστημα διαρροών και ανεπίσημων πληροφοριών, η Samsung δημοσίευσε στα social media έξι σύντομα βίντεο που λειτουργούν ως η πρώτη επίσημη προαναγγελία του νέου Fold. Τα clip δεν αναφέρουν ονομαστικά το Galaxy Z Fold8, ωστόσο η γλώσσα και τα γραφικά της καμπάνιας «φωτογραφίζουν» ένα πιο φαρδύ, σχεδιασμό wide οθόνης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με όσα είχαν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Έτσι, το teasing ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις μέχρι τώρα φήμες, χωρίς να αποκαλύπτει ακόμη συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

«New Shape», «Bold Stroke» και wide σχεδιασμός

Στο επίκεντρο των teasers βρίσκονται φράσεις όπως «A New Shape» και «A Bold Stroke», που δείχνουν ότι η μεγάλη φετινή αλλαγή είναι η ίδια η μορφή της συσκευής. Η Samsung παίζει με σχήματα, γραμμές και αντικείμενα που μεταμορφώνονται σε πιο πλατιά ορθογώνια, υπονοώντας ότι το νέο Fold θα είναι αισθητά πιο φαρδύ όταν είναι κλειστό. Αυτό παραπέμπει σε ένα foldable που θυμίζει περισσότερο «κανονικό» smartphone στη χρήση της εξωτερικής οθόνης, ενώ όταν ανοίγει προσφέρει έναν πιο άνετο, ευρυγώνιο καμβά για βίντεο, gaming και multitasking. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία επιχειρεί να απαντήσει σε ένα από τα βασικά παράπονα για τα προηγούμενα μοντέλα, που συχνά χαρακτηρίζονταν υπερβολικά στενά.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το Galaxy Z Fold8

Επισήμως, η Samsung αποφεύγει ακόμη να μπει σε τεχνικές λεπτομέρειες, ωστόσο η κατεύθυνση που δίνουν τα teasers είναι σαφής: η νέα γενιά Fold θα διαφοροποιείται έντονα στον σχεδιασμό από το περσινό μοντέλο. Παράλληλα, προηγούμενες διαρροές έχουν μιλήσει για πιο φαρδιά εξωτερική οθόνη που βελτιώνει την καθημερινή χρήση σε «κλειστή» μορφή, καθώς και για ενισχυμένη εμπειρία θέασης και παραγωγικότητας όταν η συσκευή είναι ανοιχτή.

Τα νέα foldables της Samsung αναμένεται να παρουσιαστούν επίσημα στο επόμενο Galaxy Unpacked μέσα στον Ιούλιο, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να συγκλίνουν σε ημερομηνία προς τα τέλη του μήνα. Μέχρι τότε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η εταιρεία θα συνεχίσει την τακτική των σταδιακών teasers, ανεβάζοντας συχνά νέα βίντεο και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για να κρατά ψηλά το ενδιαφέρον γύρω από το Galaxy Z Fold8.