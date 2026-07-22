Galaxy Unpacked: Η Samsung παρουσίασε τις νέες ναυαρχίδες της στα foldables

Η Samsung προχώρησε σε μια από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές της στη σειρά των foldable συσκευών της, παρουσιάζοντας στο φετινό Unpacked (που έγινε στο Λονδίνο) τα Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra και Samsung Galaxy Z Flip 8, σηματοδοτώντας μια νέα στρατηγική κατεύθυνση.



Νέα στρατηγική για τα Fold

Για πρώτη φορά, η εταιρεία διαχωρίζει τη σειρά Fold σε δύο διαφορετικά μοντέλα. Το Galaxy Z Fold 8 Ultra αντικαθιστά ουσιαστικά τον προκάτοχό του, διατηρώντας τη γνώριμη φιλοσοφία με εξωτερική οθόνη 6,5 ιντσών και εσωτερική 8 ιντσών. Αντίθετα, το Galaxy Z Fold 8 εισάγει μια πιο πρακτική προσέγγιση, με πιο κοντή και φαρδιά κατασκευή. Η εξωτερική οθόνη 5,5 ιντσών (16:10) και η εσωτερική 7,4 ιντσών (4:3) στοχεύουν σε ευκολότερη χρήση με το ένα χέρι και καλύτερη αξιοποίηση περιεχομένου, περιορίζοντας τα μαύρα περιθώρια κατά την προβολή βίντεο. Για να γίνει πιο κατανοητό, το Z Fold8 Ultra είναι η εξέλιξη του περσινού Z Fold7, ενώ το Z Fold8 έρχεται να πάρει τη θέση του στην αγορά ως το πιο «απλό» μοντέλο, με 2 κάμερες (αντί για 3 στο πίσω μέρος), αλλά πολύ πιο πρακτικό σχήμα και χαμηλότερη τιμή.

Το νέο Samsung Galaxy Z Fold8 που έρχεται σε πιο compact σχεδιασμό



Βελτιώσεις σε σχεδιασμό και επιδόσεις

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν λεπτότερο προφίλ και μειωμένο βάρος, ενώ η νέα γενιά άρθρωσης καθιστά την τσάκιση της οθόνης σχεδόν αόρατη και αισθητή μόνο στην αφή και σε συγκεκριμένα σημεία. Στο Z Fold8 Ultra, η άρθρωση επιτρέπει σταθεροποίηση σε διαφορετικές γωνίες, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα σε χρήση χωρίς επαφή με τα χέρια. Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, τα δύο Fold εξοπλίζονται με τον Snapdragon 8 Gen 5, ενώ οι οθόνες φτάνουν σε φωτεινότητα έως και 3.000 nits. Η μπαταρία φτάνει τα 5.000 mAh στο Ultra και τα 4.800 mAh στο Fold 8, με υποστήριξη ταχείας φόρτισης 45W. Στον τομέα της φωτογραφίας, το Ultra ξεχωρίζει με κύριο αισθητήρα 200 MP και αναβαθμισμένο ultra-wide στα 50 MP, ενώ το Fold 8 διαθέτει διπλό σύστημα 50 MP χωρίς τηλεφακό.

Το ανανεωμένο Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra



Galaxy Z Flip 8: Μικρό, αλλά αναβαθμισμένο

Το Galaxy Z Flip 8 διατηρεί τον compact χαρακτήρα του, με μικρές αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις. Η εξωτερική οθόνη μεγαλώνει χάρη σε λεπτότερα bezels περιμετρικά της, ενώ η συσκευή είναι πιο λεπτή συνολικά. Η τοποθέτηση των καμερών διευκολύνει τη λήψη selfies με τους κύριους αισθητήρες, ενώ στο εσωτερικό βρίσκεται ο Exynos 2600. Η αλλαγή στην εξωτερική οθόνη πάντως δίνει μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας και άνεσης για χρήση πολλών εφαρμογών, χωρίς ο κάτοχος της συσκευής να πρέπει να «ξεδιπλώσει» το κινητό του.



Το Samsung Galaxy Z Flip8 έρχεται με βελτιώσεις στα σημεία

Τιμές και διαθεσιμότητα

Η διάθεση των συσκευών ξεκινά στις 7 Αυγούστου, με τις προπαραγγελίες να ανοίγουν άμεσα και στα ελληνικά καταστήματα. Οι τιμές των συσκευών για τη χώρα μας είναι οι εξής:

Samsung Galaxy Z Flip8 256GB: €1349

Samsung Galaxy Z Flip8 512GB: €1549

Samsung Galaxy Z Fold8 256GB: €2079

Samsung Galaxy Z Fold8 512GB: €2279

Samsung Galaxy Z Fold8 1TB: €2679

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB: €2279

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB: €2479

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 1TB: €2879



Ρολόγια και έξυπνα γυαλιά

Στο πλαίσιο του Galaxy Unpacked στο Λονδίνο, η Samsung παρουσίασε και τη νέα γενιά των smartwatches της, τα Samsung Galaxy Watch Ultra 2 και Samsung Galaxy Watch 9, με μικρές αυξήσεις στις τιμές τους και βελτιώσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Από την εκδήλωση ξεχώρισαν και τα νέα της smart γυαλιά με ενίσχυση από την ΑΙ, με λειτουργίες που θα αποκαλυφθούν το επόμενο διάστημα.