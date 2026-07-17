Διέρρευσαν φωτογραφίες από το Samsung Galaxy Z Flip8

Το Galaxy Z Flip 8 φαίνεται πως θα αποτελέσει μία από τις πιο «συντηρητικές» ανανεώσεις στη γκάμα των foldable της Samsung, με σχεδόν ταυτόσημο design και ελάχιστες ουσιαστικές αναβαθμίσεις σε σχέση με το Z Flip 7, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές. Παρ’ όλα αυτά, η συσκευή αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο Galaxy Unpacked της 22ης Ιουλίου, ως το νέο clamshell foldable της εταιρείας.



Samsung Galaxy Z Flip 8: μικρές αλλαγές, γνώριμο design

Οι πρώτες εικόνες και renders δείχνουν ένα Galaxy Z Flip 8 που μοιάζει πολύ με τον προκάτοχό του, τόσο σε διαστάσεις όσο και στη συνολική αισθητική. Το εξωτερικό κάλυμμα με την OLED οθόνη 4,1 ιντσών παραμένει, μαζί με τη διπλή οριζόντια διάταξη καμερών, ενώ η εσωτερική οθόνη συνεχίζει στα 6,9 ίντσες με Dynamic AMOLED και με σχεδόν ίδιες διαστάσεις σώματος όταν είναι ανοιχτό ή κλειστό. Οι διαρροές κάνουν λόγο για ελαφρώς πιο λεπτό προφίλ και βάρος περίπου 180 γραμμάρια, δηλαδή 8 γραμμάρια λιγότερα από το Z Flip 7, χάρη κυρίως σε νέο σχεδιασμό του μηχανισμού δίπλωσης.

Επιδόσεις, μπαταρία και φόρτιση

Σε επίπεδο hardware, το Galaxy Z Flip 8 φαίνεται πως θα συνεχίσει τη dual-chip στρατηγική της Samsung, με Exynos 2600 στις περισσότερες αγορές και Snapdragon 8 Elite Gen 5 για τις ΗΠΑ. Η μνήμη RAM στα 12GB και οι βασικές επιλογές αποθήκευσης από 256GB και πάνω παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο μοντέλο. Η μπαταρία αναμένεται γύρω στα 4.300mAh, με ταχύτητες φόρτισης να αναβαθμίζονται στα 45W (ενσύρματα), αν και άλλες αναφέρουν συνέχιση στα 25W όπως στο Z Flip 7. Σε κάθε περίπτωση, η αυτονομία δεν φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα, αλλά να φέρει μία ελαφριά βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.



Κάμερες και χρώματα

Το σύστημα καμερών δείχνει να παραμένει ιδιαίτερα κοντά στο Z Flip 7, με κύρια κάμερα 50MP, ultrawide στα 12MP και selfie στα 10MP, με υποστήριξη για 4K 60fps video. Οι αλλαγές εδώ δείχνουν περισσότερο βελτιστοποιήσεις παρά ριζικές αναβαθμίσεις, καθώς οι διαρροές κάνουν λόγο για «σχεδόν ίδια» specs στους αισθητήρες. Σε επίπεδο χρωματικών επιλογών, αναμένεται νέα έκδοση pale pink, μαζί με cream white και graphite black, ενισχύοντας τον lifestyle χαρακτήρα της σειράς.



Κυκλοφορία και θέση στην αγορά

Η επίσημη παρουσίαση του Galaxy Z Flip 8 αναμένεται στο Galaxy Unpacked στις 22 Ιουλίου, μαζί με τα Galaxy Z Fold 8 και ένα νέο «Wide» foldable. Σύμφωνα με φήμες, η διάθεση μπορεί να ξεκινήσει στις αρχές Αυγούστου, με τις προπαραγγελίες να ανοίγουν λίγες ημέρες μετά το event. Οι εκτιμήσεις τιμής τοποθετούν το Z Flip 8 λίγο πάνω από τα επίπεδα του Flip 7, γύρω στα 1.200 δολάρια, κάτι που ενισχύει την αίσθηση ότι πρόκειται για μια «ήπια» αναβάθμιση. Περισσότερα στις 22 Ιουλίου και στο Samsung Unpacked event του Λονδίνου, όπου και το Flash.gr θα ταξιδέψει για να σας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες.