Παρουσιάστηκαν τα Samsung Galaxy Watch Ultra2 και Samsung Galaxy Watch9

Η Samsung ανακοίνωσε τα νέα Galaxy Watch Ultra2 και Galaxy Watch9, που βοηθούν τους χρήστες να αποκτήσουν ουσιαστική εικόνα της ευεξίας τους. Για να υποστηρίξει τη δυνατότητα χρήσης όλο το 24ωρο, η Samsung παρουσιάζει χαρακτηριστικά που αυξάνουν την άνεση και τις επιδόσεις, σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, όπως η μεγαλύτερη μπαταρία, η πιο φωτεινή οθόνη που έχει ενσωματωθεί ποτέ σε Galaxy Watch (έως 5000 nits στο Galaxy Watch Ultra2), καθώς και την πλατφόρμα Snapdragon Wear Elite Platform. Με τις διαθέσιμες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI), αυτή η premium σειρά έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει τα πολύπλοκα βιομετρικά δεδομένα σε εξατομικευμένες, πρακτικές συμβουλές, καλύπτοντας όλο το φάσμα της ευεξίας σας.



Το Galaxy Watch Ultra2 είναι το πιο ισχυρό και προηγμένο Galaxy Watch που έχει δημιουργήσει ποτέ η Samsung. Είναι σχεδιασμένο για απαιτητικές περιπέτειες στην ύπαιθρο και για όσους αναζητούν υψηλές επιδόσεις, αντοχή μεγάλης διάρκειας, ανθεκτικότητα, λεπτομερή καταγραφή και παρακολούθηση της ευεξίας σε απαιτητικές συνθήκες. Οι ειδικές λειτουργίες παρακολούθησης του Galaxy Watch Ultra2 για αθλήματα εξωτερικού χώρου, βοηθούν τους χρήστες να δοκιμάσουν τα όριά τους. Η λειτουργία Trail Run καταγράφει λεπτομερώς το υψόμετρο, την πρόοδο της ανάβασης και τον αντίκτυπο του εδάφους, ώστε οι χρήστες να ρυθμίζουν τον ρυθμό τους . Παρέχει, επίσης, καθοδήγηση ενυδάτωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω του Nutrition Alert, μιας νέας προσθήκης στην υπάρχουσα λειτουργία Sweat Loss. Υπολογίζοντας την απώλεια ιδρώτα σε σχέση με το σωματικό βάρος, προσφέρει οδηγίες για το πότε και πόσο πρέπει να ενυδατωθεί ο χρήστης, βοηθώντας τον να επιτύχει τους δρομικούς του στόχους.

Το Galaxy Watch Ultra2 υποστηρίζει επίσης καταδύσεις. Με πιστοποίηση IP69K, 10 ATM και EN13319, δεν είναι απλώς ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό - είναι έτοιμο για κατάδυση. Τη στιγμή που ο χρήστης μπαίνει στο νερό, μπορεί να καταγράψει αυτόματα δεδομένα κατάδυσης σε πραγματικό χρόνο, όπως το βάθος, τον χρόνο και τη θερμοκρασία του νερού, απευθείας από τον καρπό του. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προηγμένες λειτουργίες κατάδυσης, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής ταχύτητας ανόδου/καθόδου και των ασφαλών ορίων κατάδυσης, χρησιμοποιώντας την αποκλειστική εφαρμογή Ultra2 Diving που αναμένεται να είναι διαθέσιμη αργότερα φέτος. Οι λειτουργίες αυτές, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη Mares, εταιρεία που εξειδικεύεται σε εξοπλισμό κατάδυσης, ενισχύουν σημαντικά τις καταδυτικές δυνατότητες του ρολογιού.

Για την υποστήριξη αυτών των λειτουργιών, το Galaxy Watch Ultra2 είναι εξοπλισμένο με εκπληκτικό hardware. Διαθέτει μπαταρία 800 mAh, που συνιστά αύξηση χωρητικότητας κατά 35% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο Ultra της Samsung. Τροφοδοτούμενο από την πλατφόρμα Snapdragon Wear Elite, θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στην ισχύ, την ταχύτητα και την λεπτομερή καταγραφή GPS για τη σειρά Ultra της Samsung. Η διευρυμένη οθόνη το καθιστά το πρώτο Galaxy smartwatch με φωτεινότητα 5.000 nits, εξασφαλίζοντας ορατότητα ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως.

Το Galaxy Watch Ultra2 διαθέτει το ανθεκτικό στους κραδασμούς περίβλημα από τιτάνιο για στιβαρή ανθεκτικότητα, ενώ παράλληλα προσφέρει άνεση και σταθερότητα. Παρά τη σημαντικά μεγαλύτερη μπαταρία σε σύγκριση με το προηγούμενό Ultra, το Galaxy Watch Ultra2 επιτυγχάνει έναν λεπτότερο σχεδιασμό, κατάλληλο τόσο για απαιτητικές υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, όσο και για την καθημερινότητα. Ο εσωτερικός επανασχεδιασμός μειώνει σημαντικά το πάχος της συσκευής κατά 12% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά Galaxy Smartwatch. Ακόμα, τα ελαφριά και μαλακά λουράκια προσφέρουν άνετη χρήση στη διάρκεια της ημέρας.



Galaxy Watch9: Καθημερινή ευεξία με άνεση όλη την ημέρα και μπαταρία που διαρκεί

Το Galaxy Watch9 είναι ο καθημερινός σύμμαχος, σχεδιασμένος για χρήστες που δίνουν προτεραιότητα στην ευεξία τους, μέσω της καταγραφής της δραστηριότητας και του ύπνου. Αυτό το ευέλικτο smartwatch μετατρέπει τους προσωπικούς βιοδείκτες σε πρακτικές συμβουλές ευεξίας, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους απλώς φορώντας το. Για να επιτύχει τον στόχο του, το Galaxy Watch9 υποστηρίζεται από ισχυρό hardware και έναν απίστευτα άνετο σχεδιασμό. Διαθέτει ένα ελαφρύ αλλά ανθεκτικό περίβλημα αλουμινίου που διατηρεί τη χαρακτηριστική σιλουέτα «μαξιλαριού» (cushion) του Galaxy Watch, σχεδιασμένο ειδικά για στενή, φυσική εφαρμογή στον καρπό, ενώ διατίθεται και ποικιλία από εναλλάξιμα λουράκια απαλής αφής, για άνεση στη διάρκεια της ημέρας - επιτρέποντας έτσι την συνεχή, χρήση που απαιτείται για τη λεπτομερή και συνεπή καταγραφή των δεδομένων ευεξίας.



Αυτή η εκπληκτικά άνετη χρήση υποστηρίζεται από έξυπνο σχεδιασμό. Η νέα πλατφόρμα Snapdragon Wear Elite προσφέρει στο Galaxy Watch9 υψηλή ταχύτητα και αποδοτικότητα για απρόσκοπτη παρακολούθηση της ευεξίας. Η αποδοτική μπαταρία των έως 390 mAh παρέχει καταγραφή με διάρκεια. Επιπλέον, μια εντυπωσιακή οθόνη έως 3.000 nits υποστηρίζει την εύκολη ανάγνωση και την ορατότητα κάτω από απαιτητικές συνθήκες φωτισμού, καθιστώντας εύκολο για τους χρήστες να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους με μια ματιά.



Μεγάλη συλλογή από λουράκια: σχεδιασμένα για κάθε τρόπο ζωής

Επειδή οι υψηλές επιδόσεις απαιτούν τον κατάλληλο εξοπλισμό την κατάλληλη στιγμή, η Samsung προσφέρει μια εξειδικευμένη συλλογή από Ultra bands. Είτε οι χρήστες αντιμετωπίζουν δύσβατα εδάφη, είτε κάνουν βαθιές καταδύσεις, είτε κατευθύνονται σε μια επαγγελματική συνάντηση, έχουν την ευελιξία να επιλέξουν το τέλειο λουράκι προσαρμοσμένο στον συγκεκριμένο σκοπό και το περιβάλλον τους, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και στυλ.

Σχεδιασμένη με γνώμονα την προσωπική έκφραση, η νέα, διευρυμένη συλλογή του Watch9 σε λουράκια δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναδείξουν το προσωπικό τους στυλ και να προσαρμόσουν την εμφάνισή τους. Διαθέτοντας υψηλής ποιότητας υλικά και ένα φάσμα «ζωντανών» χρωμάτων, τα λουράκια προσφέρουν άνεση σε ποικίλες δραστηριότητες —από έντονες προπονήσεις έως τις καθημερινές συνήθειες.

Διαθεσιμότητα

Μαζί με τη νέα σειρά Galaxy Z, τα Galaxy Watch Ultra2 και Watch9 επεκτείνουν το οικοσύστημα λειτουργιών AI της Samsung, φέρνοντας εμπειρίες που λειτουργούν ως σύμμαχοι στην καθημερινότητα σε κάθε μορφή συσκευής, από τον καρπό μέχρι την τσέπη και το σπίτι. Το Galaxy Watch Ultra2 θα είναι διαθέσιμο σε μέγεθος 47 mm, ενώ το Galaxy Watch9 θα είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη: 40 mm και 44 mm. Οι χρήστες του Galaxy Watch Ultra2 θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε Titanium Silver (Ασημί Τιτανίου) ή Titanium Gray (Γκρι Τιτανίου). Το Galaxy Watch9 των 40mm θα είναι διαθέσιμο σε Cream (Κρεμ) και Graphite (Γραφίτης), ενώ το Galaxy Watch9 των 44mm θα είναι διαθέσιμο σε Graphite (Γραφίτης) και Silver (Ασημί).

Τα Galaxy Watch Ultra2 και Galaxy Watch9 είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία σε επιλεγμένες αγορές από τις 22 Ιουλίου, με τη γενική διαθεσιμότητα να ξεκινά από τις 7 Αυγούστου.