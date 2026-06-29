Samsung Unpacked: Τι περιμένουμε από το νέο event της εταιρείας

Η Samsung ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα «φορτωμένο» Galaxy Unpacked, με διαρροές να δείχνουν ότι στο επερχόμενο event θα δούμε νέα foldables, νέα σειρά smartwatches και τα πρώτα Galaxy Glasses.



Πότε και τι περιμένουμε στο Unpacked

Σύμφωνα με κορεατικά δημοσιεύματα, το επόμενο Galaxy Unpacked έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου στο Λονδίνο. Στο event αναμένεται να παρουσιαστούν τα Galaxy Fold 8 και Flip 8, ένα νέο foldable τύπου «Wide Fold», το Galaxy Watch 9 και τα Galaxy Glasses. Η διαρροή χαρακτηρίζει το event ως ένα από τα πιο «γεμάτα» Unpacked των τελευταίων ετών, με τη Samsung να επιχειρεί ταυτόχρονη ανανέωση σε τρεις κατηγορίες: foldable smartphones, wearables και “έξυπνα” γυαλιά.



Τρία νέα foldables: Fold 8, Flip 8 και νέο «Wide Fold»

Η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει τη νέα γενιά των κλασικών της foldables, Galaxy Fold 8 και Galaxy Flip 8, ως τη φυσική εξέλιξη των υπαρχόντων μοντέλων. Παράλληλα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα τρίτο, νέο foldable, με την ονομασία «Wide Fold», που στοχεύει να ανταγωνιστεί πιο άμεσα συσκευές τύπου iPhone Fold/Ultra στο σχεδιαστικό στιλ «βιβλίου». Το «Wide Fold» περιγράφεται ως ένα πιο φαρδύ, foldable σε μορφή βιβλίου, με έμφαση σε multitasking, εργασίες και αναπαραγωγή multimedia, έτοιμο να σταθεί απέναντι σε ό,τι ετοιμάζει η Apple στην κατηγορία.



Galaxy Watch 9: επόμενη γενιά wearables

Μαζί με τα foldables, είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα δούμε και το Galaxy Watch 9, συνεχίζοντας τον ετήσιο κύκλο ανανέωσης των wearables. Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, αναμένεται αναβάθμιση σε αισθητήρες υγείας, αυτονομία και λειτουργίες AI, σε συνδυασμό με βαθύτερη ενσωμάτωση στο οικοσύστημα Galaxy και στα νέα foldables.



Galaxy Glasses: τα πρώτα έξυπνα γυαλιά της Samsung

Το πιο φιλόδοξο προϊόν του πακέτου είναι τα φημολογούμενα Galaxy Glasses, τα πρώτα smart glasses της Samsung, που θα βασίζονται στην πλατφόρμα Android XR. Οι διαρροές αναφέρουν ότι το πρώτο μοντέλο δεν θα έχει ενσωματωμένη οθόνη, αλλά θα εστιάζει σε μικρόφωνο, ηχεία, κάμερα και λειτουργίες βοηθού τεχνητής νοημοσύνης, σε στυλ Meta Ray-Ban.

Τα Galaxy Glasses αναμένονται με chip Snapdragon AR1, κάμερα 12MP και κατευθυντικό ήχο, με τιμή πιθανώς μεταξύ 380 και 500 δολαρίων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, ένα δεύτερο, πιο προηγμένο μοντέλο με micro LED display σχεδιάζεται για το 2027, με πιο «κλασική» εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας.



Η σημασία του νέου Unpacked

Οι συνδυαστικές ανακοινώσεις σε foldables, wearables και smart glasses δείχνουν ότι η Samsung θέλει να «κλειδώσει» από νωρίς το επόμενο κύμα mobile computing, πριν από την πλήρη είσοδο της Apple στα foldables και τα πιο "ώριμα" προϊόντα XR. Το φετινό Unpacked μοιάζει έτσι με γενική πρόβα για ένα οικοσύστημα όπου το smartphone, το ρολόι και τα γυαλιά λειτουργούν ως ενιαία εμπειρία.