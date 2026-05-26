Τα επίσημα ονόματα των Galaxy Z Fold 8 και Z Fold Wide επιβεβαιώνονται

Τα νέα foldables της Samsung προχωρούν στο τελικό τους στάδιο, καθώς οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στον Τύπο αποκαλύπτουν τις επίσημες ονομασίες του Galaxy Z Fold 8 και του Z Fold 8 Wide. Η σειρά προετοιμάζεται για τη διεθνή παρουσίαση στο επόμενο Galaxy Unpacked (λογικά στα μέσα Ιουλίου), με την εταιρεία να χτίζει ένα πιο διαφορετικό προφίλ για το κάθε ένα.



Δύο foldables με διαφορετικό DNA

Το Galaxy Z Fold 8 θα παραμένει η «δυνατή» έκδοση της σειράς, με την παραδοσιακή μορφή βιβλίου και με επίκεντρο την πολυεπίπεδη πολυτέλεια και την απόδοση. Η συσκευή φέρνει εξωτερική οθόνη περίπου 6,5 ιντσών και εσωτερική 8 ιντσών, με τον Snapdragon 8 Elite Gen 5 να καλύπτει ζητήματα gaming, εργασίας και πολυμέσων. Η μπαταρία του θα φτάνει τις 5.000mAh και η φόρτιση πηγαίνει στα 45W, αναβαθμίζοντας σημαντικά την αυτονομία και την ταχύτητα από τα προηγούμενα μοντέλα.

Το Galaxy Z Fold 8 Wide (ή Galaxy Z Fold 8 Ultra) αφήνει την παραδοσιακή μορφή για να προσφέρει ένα πιο πλατύ πεδίο προβολής με εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών και αναλογία πλευρών 4:3. Η συσκευή μεταφέρει τον ίδιο κορυφαίο επεξεργαστή αλλά σε πιο ελαφρύ σώμα και μπαταρία περίπου 4.800 mAh, ενώ δεν θα έχει τηλεφακό, επιλέγοντας μόνο 50 MP κύρια και 50 MP υπερευρυγώνια κάμερα.



Σε ποιους απευθύνονται

Οι συσκευές θα προσφέρουν multitasking, πολλές εφαρμογές, υποστήριξη S Pen, gaming και λειτουργίες επικοινωνίας, με το Galaxy Z Fold 8 να είναι η πιο ολοκληρωμένη επιλογή. Η μπαταρία, το τριπλό σύστημα καμερών στο πίσω τμήμα και η φόρτιση στα 45W το καθιστούν ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Αντίθετα, το Z Fold 8 Wide στοχεύει σε χρήστες που θέλουν να βλέπουν περισσότερο περιεχόμενο στην εσωτερική οθόνη, να διαβάζουν, να παίζουν ή να δημιουργούν κείμενο ή βίντεο, με ελαφρύτερο και πιο φιλικό στη μεταφορά κινητό. Η Samsung εκτιμάται πως φέτος δεν θα προσφέρει μια απλή αναβάθμιση, αλλά δύο διαφορετικές λύσεις για την ίδια κατηγορία.