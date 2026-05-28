Η Samsung ετοιμάζει smartphone με κινούμενο τμήμα πίσω καμερών

Η Samsung καταχώρησε μια νέα πατέντα που περιγράφει ένα smartphone με rollable οθόνη και κινούμενο camera module στο πίσω μέρος που μετακινείται μαζί με την επεκτεινόμενη οθόνη. Η πατέντα χρονολογείται από τις 5 Μαΐου 2026, αν και αρχικά κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2023.



Ο σχεδιασμός της rollable οθόνης

Σύμφωνα με την πατέντα, η οθόνη του smartphone επεκτείνεται πλευρικά, από περίπου 5,1 ίντσες σε 6,7 ίντσες, ενώ ο λόγος διαστάσεων θα αλλάζει από 16:9 σε 22:9. Όταν η οθόνη είναι εντελώς μέσα στο σασί, η συσκευή θα μοιάζει με συμβατικό τηλέφωνο όπως το Galaxy S26 Ultra, αλλά όταν η οθόνη επεκτείνεται πλήρως, θα πλησιάζει το Galaxy Z Fold7. Σε αντίθεση με τις foldable συσκευές που λυγίζουν την οθόνη, αυτός ο σχεδιασμός τραβάει την οθόνη έξω από το σασί αντί να την κάμπτει.



Το μοναδικό σύστημα κινούμενης κάμερας

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της πατέντας είναι ότι το module της πίσω κάμερας τοποθετείται στο κινητό μέρος του σώματος και μετακινείται μαζί με την επεκτεινόμενη οθόνη. Στην κλειστή κατάσταση, οι φακοί βρίσκονται σε εγκοπή στο πλαίσιο, δημιουργώντας καθαρή και διακριτική εμφάνιση συμβατή με τη σημερινή γραμμή της Samsung. Το module αυτό κυλά προς τα έξω καθώς η οθόνη επεκτείνεται αντίστοιχα.



Τεχνικά χαρακτηριστικά και αισθητήρες

Η πατέντα περιλαμβάνει πέρα από την ευέλικτη οθόνη, το κινητό housing και τις κάμερες, επίσης module κεραίας, αισθητήρες και επεξεργαστές. Η συσκευή περιλαμβάνει αισθητήρες ικανούς να ανιχνεύουν αλλαγές στο μέγεθος της οθόνης, μετατοπίσεις στην κάμερα και τις θέσεις των κερασιών, και άλλες ρυθμίσεις υλικού λόγω της κινούμενης οθόνης. Οι αισθητήρες παρακολουθούν την οθόνη και την κάμερα σε πραγματικό χρόνο, ώστε το λογισμικό και το hardware να μπορούν να ρυθμίζονται αυτόματα.

Η σημασία της πατέντας

Η πατέντα δεν εγγυάται ότι η έννοια θα φτάσει στην αγορά, αλλά υποδηλώνει ότι η Samsung συνεχίζει να ερευνά το rollable smartphone, πιθανότατα σε επίπεδο concept. Η εταιρεία έχει παρουσιάσει ήδη rollable prototypes της σε εκδηλώσεις και events όπως το MWC 2026, υποδηλώνοντας ότι αυτά τα φιλόδοξα form factors μπορεί τελικά να φτάσουν στους καταναλωτές.