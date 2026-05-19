Samsung Galaxy A57: Μια νέα πρόταση στη μεσαία κατηγορία

Το Samsung Galaxy A57 είναι από τα νεότερα smartphones της μεσαίας κατηγορίας και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε λεπτό σχεδιασμό, δυνατές επιδόσεις, καλή αυτονομία και μια κάμερα που καλύπτει τις βασικές ανάγκες χωρίς να ανεβάζει υπερβολικά το κόστος. Στην πράξη, η συσκευή στοχεύει σε όσους θέλουν ένα ολοκληρωμένο τηλέφωνο με έμφαση στην καθημερινή χρήση, την οθόνη και τη σταθερή εμπειρία.

Σχεδίαση και κατασκευή

Το Galaxy A57 ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γραμμή της Samsung, με λεπτό προφίλ, καθαρές επιφάνειες και πιο premium αίσθηση από ό,τι θα περίμενε κανείς σε αυτή την κατηγορία. Οι διαστάσεις του είναι 161.6 x 76.9 x 6.9 mm και το βάρος του φτάνει τα 179 γραμμάρια, κάτι που το κάνει σχετικά ελαφρύ για συσκευή με οθόνη 6.7 ιντσών και μπαταρία 5.000 mAh. Η συσκευή κυκλοφορεί σε γκρι απόχρωση, ενώ το συνολικό design δίνει έμφαση στην απλότητα και στη λεπτομέρεια, με την κάμερα να ενσωματώνεται σε διακριτικό αλλά αναγνωρίσιμο camera island.





Οθόνη

Στο μπροστινό μέρος, το Galaxy A57 εξοπλίζεται με οθόνη 6.7 ιντσών AMOLED, με ανάλυση FHD+ 1080 x 2340 pixels και υποστήριξη υψηλού ρυθμού ανανέωσης 120Hz, ώστε η κύλιση και οι κινήσεις στην καθημερινή χρήση να είναι πιο ομαλές. Η Samsung τοποθετεί παραδοσιακά «δυνατές» οθόνες στη σειρά A, και εδώ το πάνελ φαίνεται να ακολουθεί ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία, προσφέροντας έντονα χρώματα, καλό contrast και επαρκή ευκρίνεια για βίντεο, social media και gaming.



Επιδόσεις και μνήμη

Στην «καρδιά» του Galaxy A57 βρίσκεται ο Exynos 1680, ένας οκταπύρηνος επεξεργαστής που συνοδεύεται από 8GB RAM, ενώ σε ορισμένες αγορές έχουν αναφερθεί και παραλλαγές με 12GB. Ο αποθηκευτικός χώρος ξεκινά από τα 256GB και το τηλέφωνο έρχεται με Android και την αισθητική/λειτουργική προσέγγιση του One UI, με τη Samsung να ποντάρει επίσης σε λειτουργίες “Awesome Intelligence” και σε μακροχρόνιες αναβαθμίσεις λογισμικού.

Κάμερες

Το σύστημα κάμερας του Galaxy A57 αποτελείται από τριπλό module στο πίσω μέρος με βασικό αισθητήρα 50MP, έναν 12MP ultra-wide και έναν 5MP macro, ενώ η μπροστινή κάμερα είναι 12MP. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η Samsung προτιμά μια ισορροπημένη διάταξη που καλύπτει ευρυγώνιες λήψεις, βασική φωτογραφία και selfies, χωρίς να υπερφορτώνει τη συσκευή με περιττούς αισθητήρες. Το LED flash συμπληρώνει το πακέτο, ενώ οι διαρροές αναφέρουν ότι η κύρια κάμερα δίνει έμφαση σε πιο σταθερές και αξιόπιστες λήψεις για καθημερινή χρήση.



Συνδεσιμότητα και συνολική εικόνα

Το Galaxy A57 υποστηρίζει 5G, Wi Fi 6E, NFC και πλήρες πακέτο δορυφορικής πλοήγησης με A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou και QZSS. Παράλληλα, προσφέρει προστασία κατά IP68, κάτι που το καθιστά ανθεκτικό σε νερό και σκόνη. Το Samsung Galaxy A57 είναι ένα μοντέλο που στηρίζεται περισσότερο στην ισορροπία παρά στις υπερβολές. Με λεπτό σώμα, μεγάλη AMOLED οθόνη, Exynos 1680, τριπλή κάμερα 50MP και μπαταρία 5.000 mAh, απευθύνεται σε κοινό που θέλει μια αξιόπιστη all-around συσκευή για καθημερινή χρήση, δουλειά και ψυχαγωγία.