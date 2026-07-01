H Samsung ετοιμάζει πυρετωδώς το Samsung Galaxy Ring 2

Η Samsung φαίνεται πως εργάζεται ήδη πάνω στο Samsung Galaxy Ring 2, τη δεύτερη γενιά του «έξυπνου» δαχτυλιδιού της, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ ξένων ιστοσελίδων που μεταφέρουν και δηλώσεις του Dr. Hon Pak, Senior Vice President της εταιρείας. Η επιβεβαίωση αυτή έρχεται να διαλύσει τα σενάρια περί ενδεχόμενης ακύρωσης του project, παρουσιάζοντας το Galaxy Ring 2 ως ενεργό project και μέρος της στρατηγικής της κορεατικής εταιρείας για την επόμενη ημέρα στα των wearables της.

Samsung has confirmed the development of the Galaxy Ring 2!



In a recent interview with Forbes, Dr. Hon Pak, the head of Samsung's Digital Health team, strongly hinted at upcoming iPhone pairing support, making it the most logical Samsung wearable to bridge the ecosystem gap.… pic.twitter.com/elES9rTQgn — SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) June 30, 2026

Βελτιωμένη αυτονομία και νέος σχεδιασμός

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Hon Pak, βασικός στόχος της ομάδας ανάπτυξης είναι η σημαντική ενίσχυση της αυτονομίας σε σχέση με την πρώτη γενιά, με την εταιρεία να στοχεύει σε διάρκεια μπαταρίας έως και 9–10 ημέρες με μία φόρτιση. Αυτό συνιστά αναβάθμιση σε σχέση με τις περίπου 7 ημέρες που προσφέρει σήμερα το Galaxy Ring, με σκοπό το δαχτυλίδι να είναι πιο πρακτικό για παρακολούθηση όλη την ημέρα, χωρίς συχνά διαλείμματα για φόρτιση. Παράλληλα, η Samsung σχεδιάζει ένα πιο λεπτό και ελαφρύ σώμα, με ανασχεδιασμένους αισθητήρες ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια σε μετρήσεις όπως η θερμοκρασία δέρματος και οι καρδιαγγειακοί δείκτες.



Επόμενα βήματα σε υγεία και Galaxy AI

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η δεύτερη γενιά του Galaxy Ring εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την εμβάθυνση της παρουσίας της Samsung στον χώρο των wearables με βασικό χαρακτηριστικό τις μετρήσεις υγείας, με στενή διασύνδεση με το οικοσύστημα του Galaxy AI. Στόχος είναι η ακόμη βαθύτερη ενσωμάτωση δεδομένων υγείας ανάμεσα σε Galaxy Ring, Galaxy Watch και Galaxy smartphones, ώστε οι χρήστες να λαμβάνουν πιο «πλούσιες» αναφορές για ύπνο, στρες και καρδιακή λειτουργία, καθώς και πιο στοχευμένες, εξατομικευμένες προτάσεις μέσω των υπηρεσιών AI της εταιρείας.



Φιλόδοξα σχέδια για συμβατότητα με iPhone

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία των δηλώσεων του Hon Pak είναι η αναφορά σε πιθανή μελλοντική συμβατότητα με iPhone, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ισχύει. Όπως σημειώνεται, ο Pak άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία εξετάζει τρόπους να ανοίξει το Galaxy Ring 2 και προς την πλευρά των χρηστών της Apple, αν και δεν έδωσε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ή δεσμεύσεις, ούτε διευκρίνισε το πώς θα ξεπεραστούν τα τεχνικά εμπόδια.



Από τις φήμες ακύρωσης στην επίσημη επιβεβαίωση

Οι πληροφορίες ανάπτυξης του Galaxy Ring 2 έρχονται μετά από μια περίοδο έντονης φημολογίας, κατά την οποία αναφορές έκαναν λόγο για «χλιαρές» πωλήσεις της πρώτης γενιάς και νομικές διαμάχες με την Oura σχετικά με πατέντες, που φέρονταν να ρίχνουν σκιά στο μέλλον της σειράς. Δημοσιεύματα μάλιστα μιλούσαν για πιθανό «πάγωμα» ή και εγκατάλειψη του Galaxy Ring 2, κάτι που πλέον διαψεύδεται έμμεσα από τις δηλώσεις του Hon Pak.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει το ρεπορτάζ, η Samsung δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα χρονοδιάγραμμα παρουσίασης, ούτε τιμολογιακή πολιτική, ενώ παραμένει άγνωστο αν το πρώτο Galaxy Ring θα συνεχίσει να διατίθεται παράλληλα ή θα αντικατασταθεί πλήρως από τη νέα γενιά. Περισσότερα ίσως μάθουμε σε λίγες ημέρες, στο πλαίσιο του καλοκαιρινού Galaxy Unpacked event.