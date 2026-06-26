To Samsung Galaxy A27 5G έρχεται με πιο λεπτά περιθώρια και punch hole camera

Το Galaxy A27 5G έρχεται να ενισχύσει τη μεσαία κατηγορία των συσκευών της Samsung, συνδυάζοντας πιο λεπτά περιθώρια, punch hole σχεδίαση για την κάμερα και αναβαθμισμένο hardware, με στόχο καλύτερη εμπειρία θέασης και επιδόσεις σε προσιτή τιμή.



Σχεδιασμός και οθόνη

Το νέο μοντέλο υιοθετεί Super AMOLED οθόνη 6,7 ιντσών με ανάλυση FHD+ και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, προσφέροντας πιο ομαλή κίνηση σε περιήγηση, social media και gaming. Η μετάβαση σε punch hole κάμερα στο κέντρο της οθόνης και τα αισθητά πιο λεπτά περιθώρια βελτιώνουν την αναλογία οθόνης σώματος, σε σχέση με τον προκάτοχο A26. Η συσκευή διατηρεί λεπτό προφίλ και έρχεται με Gorilla Glass Victus Plus στην πρόσοψη, για επιπλέον προστασία από πτώσεις και γρατζουνιές.

Samsung Galaxy A27 5G Brings an Immersive Display and Awesome Intelligence to More Usershttps://t.co/yBRSyAKq4J — Samsung Electronics (@Samsung) June 25, 2026

Επιδόσεις και μπαταρία

Στο εσωτερικό του, το Galaxy A27 5G βασίζεται στο Snapdragon 6 Gen 3 των 4nm, σε συνδυασμό με 6 ή 8 GB RAM και αποθηκευτικό χώρο 128 ή 256 GB, με δυνατότητα επέκτασης μέσω κάρτας microSD. Η επιλογή του νέου chipset υπόσχεται καλύτερη απόδοση σε multitasking και gaming, αλλά και βελτιωμένη ενεργειακή συμπεριφορά σε σύγκριση με τον Exynos που χρησιμοποιούνταν σε προηγούμενα μοντέλα της σειράς. Η μπαταρία στα 5.000 mAh με φόρτιση 25W παραμένει σταθερή αξία, στοχεύοντας σε άνετη αυτονομία ημέρας για χρήση 5G, streaming και φωτογραφία.



Κάμερες και δυνατότητες

Η τριπλή πίσω κάμερα περιλαμβάνει κύριο αισθητήρα 50 MP με οπτικό σταθεροποιητή, ultra wide φακό στα 8 MP και macro στα 2 MP, καλύπτοντας τις βασικές χρήσεις από καθημερινά στιγμιότυπα μέχρι ευρυγώνιες λήψεις. Η selfie κάμερα στα 12 MP είναι σχεδιασμένη για χρήση social media, βιντεοκλήσεις και δημιουργούς περιεχομένου που αξιοποιούν το TikTok και δημιουργούν video τύπου Reels. Στα του software, η συσκευή «τρέχει» Android 16 με One UI 8.5, φέρνοντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Samsung και πολυετή υποστήριξη ενημερώσεων ασφαλείας.

Διαθεσιμότητα και στόχευση αγοράς

Το Galaxy A27 5G τοποθετείται ως mid range 5G πρόταση γύρω στα 349 ευρώ για την έκδοση 6/128 GB, με την πιθανή διαμόρφωση 8/256 GB να φτάνει περίπου τα 439 ευρώ στις ευρωπαϊκές αγορές. Η Samsung στοχεύει χρήστες που θέλουν μεγάλη οθόνη AMOLED, αξιόπιστο 5G chipset και σύγχρονα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να ανέβουν στην premium κατηγορία των Galaxy S.