Αυτές οι βελτιώσεις έρχονται στις κάμερες των επόμενων iPhone

Η Apple προετοιμάζει μια σταδιακή αναβάθμιση του συστήματος καμερών στη γραμμή των iPhone Pro, με πληροφορίες που μιλούν για τέσσερις μεγάλες καινοτομίες που θα εμφανίζονται μέσα στις επόμενες γενιές. Σύμφωνα με διαρροή από το Digital Chat Station, η Apple δεν θέλει να προσθέσει τα πάντα με τη μία, αλλά να αυξήσει σταδιακά την ποιότητα λήψης στις συσκευές-ναυαρχίδες της.



Μεταβλητό διάφραγμα στο iPhone 18 Pro

Το πρώτο μεγάλο βήμα θεωρείται το μεταβλητό διάφραγμα στην κύρια κάμερα 48MP των iPhone 18 Pro και 18 Pro Max, έτσι ώστε το πλάτος να προσαρμόζεται δυναμικά, δίνοντας περισσότερο έλεγχο πεδίου βάθους και καλύτερη συμπεριφορά σε συνθήκες διαφορετικού φωτισμού. Η Apple θα προσθέσει έναν ειδικό μηχανισμό στο module, κάτι που θα την θέσει σε πιο κοντινό επίπεδο σύγκρισης με ορισμένα android flagships που πειραματίζονται ήδη στον τομέα αυτόν.



Μεγαλύτερος αισθητήρας και 200MP telephoto

Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αναφέρουν την αντικατάσταση του σημερινού αισθητήρα 1/1.28” με έναν πιο μεγάλο 1/1.12, που σημαίνει περισσότερη φωτεινότητα, καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και πιο ευέλικτες λήψεις HDR. Πηγαίνοντας προς το 2028, η Apple εξετάζει ένα 200MP περισκοπικό φακό telephoto, οπότε τα iPhone 20 Pro θα καταλήξουν μάλλον να έχουν δύο 200MP κάμερες (κεντρική και telephoto), με πολύ μεγαλύτερη «ισχύ» τηλεφακού και λεπτομέρεια στο ζουμ.



Βελτιωμένη σταθεροποίηση και συνολικός στόχος

Παράλληλα, η Apple φαίνεται να βελτιώνει τον οπτικό σταθεροποιητή στην ultra wide κάμερα, για λιγότερη θολούρα και πιο σταθερό video, ενώ στα επόμενα χρόνια υπάρχει αναφορά για καλύτερες selfie κάμερες (π.χ. 24MP στα flagships αντί των 18MP) και πιο έξυπνη επεξεργασία από το λογισμικό και το hardware.

Το σύνολο των κινήσεων δείχνει ότι η Apple επιδιώκει να προσφέρει σταδιακές, αλλά σημαντικές βελτιώσεις στην κάμερα στις επόμενες τουλάχιστον τρεις προϊοντικές γενιές iPhone Pro.