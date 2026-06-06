Πέτρος Κωστόπουλος για τον γάμο της Αμαλίας: «Ήμουν πολύ αμήχανος - Άγχος μόνο»

Λεπτομέρειες από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου, με τον Τζέικ Μέντγουελ, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, μοιράστηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», περιέγραψε τα συναισθήματα που βίωσε λίγο πριν συνοδεύσει την κόρη του στην εκκλησία, παραδεχόμενος ότι ένιωθε ιδιαίτερα αμήχανα και αγχωμένος.

«Ποτέ δεν πίεσα τα παιδιά μου για τον γάμο»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος τόνισε πως δεν συγκαταλέγεται στους γονείς που θεωρούν τον γάμο ως το σημαντικότερο επίτευγμα ενός παιδιού.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητά του ήταν τα παιδιά του να μορφωθούν, να εξελιχθούν ως προσωπικότητες και να καταφέρουν να σταθούν αυτόνομα στη ζωή τους.

«Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για το αν και πότε θα παντρευτεί. Το ίδιο και με την Αλεξάνδρα. Πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο και, αν αποφασίσουν να παντρευτούν από έρωτα, τότε καλώς να το κάνουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η διαδρομή μέχρι την εκκλησία

Ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι η διαδρομή προς την εκκλησία ήταν γεμάτη άγχος και συγκίνηση.

Όπως είπε, δεν αντάλλαξε σχεδόν καμία κουβέντα με την κόρη του μέχρι να την παραδώσει στον γαμπρό, καθώς και οι δύο ήταν απορροφημένοι από τη στιγμή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Αμαλία μέσα από το αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσουν στην τελετή, εξηγώντας ότι η ίδια την τράβηξε την τελευταία στιγμή.

Οι εικόνες από τον γάμο

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τη μεγάλη ημέρα, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες από τη διαδρομή προς την εκκλησία και βίντεο από τη στιγμή που παρέδωσε την κόρη του στον Τζέικ Μέντγουελ.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε παρουσία συγγενών και φίλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ακολούθησε δεξίωση με χορό, γαμήλια τούρτα και ξεχωριστές στιγμές για το ζευγάρι. Η Αμαλία Κωστοπούλου εμφανίστηκε αργότερα με δεύτερο νυφικό, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερη βραδιά.