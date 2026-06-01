Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ: Το άλμπουμ του λαμπερού γάμου τους

Στο Νιόκαστρο της Πύλου πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 30 Μαΐου, ο παραμυθένιος γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ παρουσία της οικογένειάς της και λίγων συγγενών και φίλων.

Τη νύφη συνόδευσε ο συγκινημένος πατέρας της, Πέτρος Κωστόπουλος, ενώ παρούσα ήταν και η μητέρα της Τζένη Μπαλατσινού, η οποία μετά τον γάμο χόρεψε και ένα ζεϊμπέκικο.

Η Αμαλία μοιράστηκε μαζί μας στον λογαριασμό της στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τον μαγικό της γάμο στην καταπράσινη Μεσσηνία. Την είδαμε να ετοιμάζεται πριν από την τελετή, να περπατά με τον πατέρα της, να αγκαλιάζει συγκινημένη τον σύζυγό της, να χορεύουν, να κόβουν τη γαμήλια τούρτα τους, να παρακολουθούν τα πυροτεχνήματα στην παραλία…

Αντιδράσεις από τους αρχαιολόγους

Οι περίπου 350 καλεσμένοι στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου της Πύλου ξεσήκωσαν όμως και αντιδράσεις. Η αρχαιολόγος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Δέσποινα Κουτσούμπα, με δημόσια ανάρτησή της καταγγέλλει πως η συγκεκριμένη εκδήλωση εγείρει ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα της χρήσης του χώρου, καθώς επιτρέπονται μεν γάμοι στην εκκλησία του κάστρου με την προϋπόθεση να μην υπάρχει στολισμός, φωτισμός, τραπέζια, catering και οι καλεσμένοι να μην ξεπερνούν τα 100 άτομα.