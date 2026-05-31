Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία - Η φωτογραφία μέσα στο πράσινο

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Αμαλία Κωστοπούλου και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Τζέικ Μέντγουελ το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο Αμερικανός σύζυγός της, πραγματοποίησαν τον θρησκευτικό τους γάμο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε περιοχή της Μεσσηνίας.

Μετά το pre wedding party που προηγήθηκε στην Πύλο, το ζευγάρι που έχει ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, ανέβηκε και τα σκαλιά της εκκλησίας, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να βρεθούν κοντά τους σε αυτή τη σημαντική στιγμή για τη ζωή τους.

Η τελετή έγινε σε ένα ειδυλλιακό καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα, ενώ ο διάδρομος ήταν στολισμένος με λουλούδια. Στο βάθος διακρινόταν η θάλασσα.

Λίγο πριν το μυστήριο, ο Τζέικ Μέντγουελ εμφανίστηκε ντυμένος με μαύρο κοστούμι και παπιγιόν, έτοιμος για τη μεγάλη ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, οι εικόνες από τον γάμο δεν κοινοποιήθηκαν από το ίδιο το ζευγάρι, αλλά από παρευρισκόμενους που τις μοιράστηκαν μέσω των προσωπικών λογαριασμών τους.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία έγινε πριν έναν χρόνο, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στο Παρίσι, ενώ στις 10 Οκτωβρίου 2025 το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, όπως αποκάλυψε η Αμαλία Κωστοπούλου μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.