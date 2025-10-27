Αμαλία Κωστοπούλου: Το λαμπερό πάρτι για τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ - που παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Αμερική πριν από μερικές εβδομάδες- πλέουν σε πελάγη ευτυχίας και θέλοντας να γιορτάσουν την επισημοποίηση της σχέσης του, διοργάνωσαν ένα εντυπωσιακό πάρτι και υποδέχθηκαν αγαπημένα τους πρόσωπα.

φωτογραφία instagram

Φορώντας ένα αριστοκρατικό λευκό, δαντελένιο φόρεμα, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού έλαμπε από χαρά και θέλοντας να μοιραστεί στιγμές από το δείπνο αυτό έκανε αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

φωτογραφία instagram

Την ημέρα του γάμου της είχε πει με βίντεό της στο Tik Tok: «Γεια TikTok. Παντρεύομαι. Είναι Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, 10:10 και με τον Jake θα πάμε στο δικαστικό μέγαρο για να παντρευτούμε. Έχω τις βέρες μας, δεν έχω επίσης καθόλου λόγια. Δεν ξέρω τι να πω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Παντρεύομαι. Κανείς δεν το ξέρει ότι παντρευόμαστε. Κανείς δεν θα έρθει μαζί μας. Η πολιτεία του Τέξας δεν απαιτεί μάρτυρες κι έτσι θα πάμε. Δεν προετοίμασα αυτό το outfit καθόλου καλά, για όσους με ξέρετε. Όσοι με ξέρετε θα ξέρετε ότι δεν είμαι καλή στο να ψωνίζω για περιστάσεις. Φόρεσα πράγματα που είχα. Δεν τρελαίνομαι αλλά κάπως μου αρέσει το γεγονός ότι δεν είναι τέλειο»

Όταν ρωτήθηκε από follower σχετικά με το αν θα γίνει και θρησκευτικός γάμος στην Ελλάδα, είχε εξηγήσει: «Δεν μπορούμε να κάνουμε θρησκευτικό γάμο γιατί εγώ είμαι Χριστιανή και ο Jake είναι Εβραίος».