Μελία Κράιλινγκ - Νίκος Καλαντζόπουλος: Ο παραμυθένιος γάμος στη Σύρο και το πάρτι γεμάτο απρόοπτα

Η Μελία Κράιλινγκ παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Νίκο Καλαντζόπουλο στη Σύρο και ο γάμος τους ήταν λες και βγήκε από ρομαντική ταινία του Χόλιγουντ! Η Σοφία Σιδέρη της θρυλικής σειράς «Emily in Paris» είναι και επίσημα πια παντρεμένη με τον Νίκο, τον αρχιτέκτονα της καρδιάς της και ο γάμος τους ήταν τόσο αγαπησιάρικος και παραμυθένιας που η πρωτεύουσα των Κυκλάδων θα τον θυμάται για καιρό.

Οι δυο τους ήταν πολύ χαλαροί και ήθελαν να απολαύσουν τη στιγμή χωρίς πολλά λούσα, οπότε αυτό μετέφεραν και στους καλεσμένους τους.

Το ζευγάρι ήταν γελαστό καθόλη τη διάρκεια της τελετής (έπεσε πολύ γέλιο στο Ησαΐα χόρευε με το ρύζι) και μετά όλα πήραν μια ανέμελη τροπή. Έφυγαν από την εκκλησία ποδαράτοι με τον σκύλο τους. Στη συνέχεια ο γαμπρός οδήγησε ένα τζιπάκι με τη νύφη να κάθεται στο πίσω μέρος και τα ντενεκάκια που τους κρέμασαν να ηχούν παντού.

Στο πάρτι που ακολούθησε η Μελία προσπάθησε να του τραγουδήσει το κομμάτι «Του αγοριού απέναντι», μην γνωρίζοντας όλα τα λόγια και τη βοήθησαν οι καλεσμένοι και μόλις έπεσε το φως, το κέφι άναψε και όλοι χόρευαν λες και βρίσκονταν σε κλαμπ! Το ζευγάρι τίμησαν με την παρουσία τους η Κατερίνα Ντούσκα, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Πάνος Μουζουράκης.