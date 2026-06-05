«Δεν είμαστε θεματικό πάρκο»: Το γαμήλιο πάρτι της Dua Lipa και του Callum Turner διχάζει το Παλέρμο

Σε πυρετώδεις ρυθμούς πραγματοποιούνται οι προετοιμασίες για το τριήμερο γαμήλιο πάρτι στο Παλέρμο της διεθνούς φήμης τραγουδίστριας Dua Lipa και του διάσημου ηθοποιού Callum Turner οι οποίοι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου πριν από μια εβδομάδα.

Το νεόνυμφο ζευγάρι έφτασε στην ιταλική πόλη την Πέμπτη 4 Ιουνίου προκειμένου να επιβλέψει τις διαδικασίες ενώ στο πάρτι αναμένεται να παραστούν στενοί φίλοι και συγγενείς τους. Η Dua Lipa και ο Callum Turner έχουν κλείσει σουίτες στο πεντάστερο ξενοδοχείο σε στιλ αρ νουβό Villa Igiea, όπου θα φιλοξενηθούν οι επισκέπτες τους, μεταξύ των οποίων αναμένεται να είναι οι Elton John, Kylie Minogue, Donatella Versace, Harry Styles, Charli xcx και πιθανώς τον Robbie Williams.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα στο Παλέρμο είναι κάπως αμφίσημη. Ενώ ορισμένοι κάτοικοι είναι περήφανοι που το ζευγάρι επέλεξε την πόλη για να γιορτάσει τον γάμο τους, άλλοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους που οι δρόμοι έχουν αποκλειστεί ενώ επικρατεί επίσης γενική αναστάτωση στην καθημερινή ζωή. «Μερικές φορές νιώθεις σαν η πόλη να μετατρέπεται σε θεματικό πάρκο», είπε μια κάτοικος στη βρετανική Guardian, επαναλαμβάνοντας τις ανησυχίες της για τον μαζικό τουρισμό και τις εκδηλώσεις υψηλού προφίλ που τον εντείνουν.

«Δεν μπορεί να κλείνει μια πόλη για έναν τραγουδιστή»

«Μου αρέσει πολύ η μουσική της και τη θαυμάζω για όλο τον ακτιβισμό που κάνει», είπε μια άλλη κάτοικος της πόλης. «Αλλά ενώ είναι χαρά μας να διοργανώνουμε τους εορτασμούς στο Παλέρμο, έχουν φέρει πολλά προβλήματα - για παράδειγμα, για τρεις ημέρες είμαστε αναγκασμένοι να παρκάρουμε μακριά και να περπατάμε για να πάμε δουλειά. Δεν είναι σωστό να μπλοκάρουμε την πόλη - θα μπορούσα να το καταλάβω αν ήταν για τον Πάπα, αλλά όχι για έναν τραγουδιστή».

Η σύνδεση της Dua Lipa με το Παλέρμο, μια πόλη που έχει υποστεί ριζική μεταμόρφωση την τελευταία δεκαετία περίπου, φαίνεται να ξεκίνησε το 2023, όταν το Foot Locker Europe δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες της να φοράει τη ροζ φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παλέρμο για την προώθηση των αθλητικών παπουτσιών Puma Palermo.

Ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο ​​Λαγκάλα, δήλωσε ότι ενώ κατανοεί τα παράπονα των κατοίκων για την αναστάτωση, ήταν μια «μικρή θυσία». «Θα επιτύχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην προώθηση της δημοφιλία και, πάνω απ' όλα, στην ενίσχυση της συχνά υποφερτής οικονομίας μιας πόλης η οποία, χάρη στον τουρισμό, αρχίζει να ανακάμπτει», είπε.

Ο Λαγκάλα, ο οποίος ελπίζει να συναντήσει τους νεόνυμφους, απέρριψε τις ανησυχίες για τέτοιες εκδηλώσεις που αυξάνουν τον τουρισμό και τα συναφή προβλήματα. «Δεχόμαστε περισσότερο πολιτιστικό τουρισμό και επισκέπτες με υψηλότερες δαπάνες», είπε. «Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, το Παλέρμο είναι δημοφιλές για γάμους, είτε μεταξύ διάσημων προσώπων είτε όχι, επειδή είναι μια φιλόξενη πόλη».