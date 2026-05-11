Η Dua Lipa κινείται νομικά κατά της Samsung

Η γνωστή τραγουδίστρια Dua Lipa έχει υποβάλει αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Samsung Electronics και της Samsung Electronics America, κατηγορώντας την κορεατική εταιρεία τεχνολογίας ότι χρησιμοποίησε την εικόνα της σε συσκευασία τηλεοράσεων χωρίς την άδειά της. Η αγωγή κατατέθηκε σε Ομοσπονδιακό Δικαστήριο για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια και αναφέρει ότι η Samsung διένειμε συσκευές τηλεοράσεων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέροντας ξεκάθαρα το πρόσωπο της pop star στην μπροστινή πλευρά, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια προωθεί επίσημα τα προϊόντα.

Τι ισχύει στην αγωγή

Η διαφορά στρέφεται γύρω από μια φωτογραφία της Dua Lipa που τραβήχτηκε στα παρασκήνια του φεστιβάλ Austin City Limits το 2024. Σύμφωνα με την αγωγή, η Samsung άρχισε να χρησιμοποιεί αυτήν την εικόνα σε συσκευασίες των τηλεοράσεών της πέρυσι και συνέχισε να τη διανέμει χωρίς να υπογράψει συμφωνία ή να πληρώσει τα σχετικά δικαιώματα στην τραγουδίστρια. Η Dua Lipa υποστηρίζει ότι η Samsung «αγνόησε και απέρριψε» το αίτημά της να διακοπεί η χρήση του πορτρέτου της, ενώ ταυτόχρονα επωφελήθηκε από την εντύπωση ότι η τραγουδίστρια συνδέεται επίσημα με τη μάρκα.

Το μήνυμα προς τους καταναλωτές

Όπως επισημαίνεται από την μεριά της τραγουδίστριας, η ίδια είναι πολύ επιλεκτική ως προς τις εμπορικές συνεργασίες και έχει αναπτύξει μια premium εικόνα γύρω από τη μουσική και τη δημόσια εικόνα της, αλλά και τις συνεργασίες που διατηρεί. Στο κείμενο της αγωγής αναφέρονται ακόμα και σχόλια από καταναλωτές στα social media, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αγόρασαν τηλεοράσεις της Samsung επειδή πίστευαν ότι η ίδια ήταν μέρος της καμπάνιας.



Η νομική βάση

Η αγωγή αναφέρει πολλές παρατυπίες, όπως παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβιάσεις του ομοσπονδιακού νόμου για τα εμπορικά σήματα, καθώς και παράνομη χρήση του πορτρέτου της. Η Dua Lipa ζητάει 15 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για τα κέρδη που είναι πιθανό να έχει αποκομίσει η Samsung από την εν λόγω καμπάνια. Η υπόθεση ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί χρησιμοποιούν εικόνες διάσημων σε μαζικές διαφημίσεις, ειδικά χωρίς να υπάρχουν επίσημες συνεργασίες ή συμφωνίες.



Τι σημαίνει για τους celebrities και τις μάρκες

Το περιστατικό βάζει την Dua Lipa σε μια ολοένα και αυξανόμενη λίστα καλλιτεχνών που έχουν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την ανεξέλεγκτη χρήση της εικόνας ή της φωνής τους, ιδίως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των viral videos. Με την αγωγή της, η τραγουδίστρια στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η εικόνα της δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δωρεάν διαφημιστικό εργαλείο, και ότι οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν ρητή συγκατάθεση πριν συνδέσουν το όνομα και την εικόνα ενός διάσημου με τα προϊόντα τους.

