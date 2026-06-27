Θρίλερ στην Ιταλία: Αγνοείται ο σύζυγος υπουργού που βούτηξε για κολύμπι σε λίμνη

Συναγερμός σήμανε στην Ιταλία καθώς εδώ και λίγες ώρες αγνοείται ο Λουίτζι Καβαλάρι σύζυγος της υπουργού Οικογενειακών Υποθέσεων Εουτζένια Ροτσέλα ενώ κολυμπούσε σε λίμνη.



Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι βρισκόταν σε βάρκα όταν ο Λουίτζι Καβαλάρι έπεσε στο νερό και δεν κατάφερε να επανέλθει στην επιφάνεια.



Η Ροτσέλα κάλεσε τις Αρχές αμέσως μόλις διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της, ο οποίος είχε βουτήξει στη λίμνη από το σκάφος, δεν επέστρεφε.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Στην περιοχή Φιόρο έσπευσαν δυνάμεις των Καραμπινιέρων, της Πυροσβεστικής, οι ειδικές μονάδες καταδύσεων του Σώματος και προσωπικό της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών.

Era in barca con la moglie. Poi si è tuffato per fare il bagno nel lago di Vico e non è più riemerso. I sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri di Viterbo stanno cercando Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità… pic.twitter.com/aQHododOhf — Repubblica (@repubblica) June 27, 2026

Άκαρπες οι πρώτες έρευνες

Οι πρώτες έρευνες πραγματοποιήθηκαν από δύτες της Πυροσβεστικής χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν τον άνδρα.



Η υπουργός Ευγενία Ροτσέλα μεταφέρθηκε στην κατοικία της οικογένειας στην περιοχή του Βιτέρμπο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα από τις ομάδες διάσωσης. Παράλληλα, ελικόπτερο των Καραμπινιέρων πραγματοποιεί εναέρια επιτήρηση της λίμνης.



Στο σημείο βρίσκεται ο υποδιοικητής της Νομαρχίας Βιτέρμπο, Αντρέα Νίνο Καπούτο, ο οποίος συντονίζει την επιχείρηση, ενώ παρόντες είναι επίσης ο διοικητής της επαρχιακής διοίκησης των Καραμπινιέρων, Αλφρέντο Άντρο, και ο αστυνομικός διευθυντής Τζόρτζιο Ντι Μούννο.



Η Ευγενία Ροτσέλα και ο Λουίτζι Καβαλάρι είχαν γιορτάσει τον περασμένο Μάρτιο τα 50 χρόνια γάμου τους. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η υπουργός είχε αναφερθεί στη σχέση τους λέγοντας: «Τον γνώρισα όταν ήμουν 18 ετών και από εκείνη τη στιγμή δεν χωρίσαμε ποτέ».