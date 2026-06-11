Σάλος στη Σαρδηνία: Παραλία απαγορεύει τις ομπρέλες σε όσους είναι από 10 έως 65 ετών

Αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια έχει προκαλέσει στην Ιταλία η απόφαση των τοπικών αρχών στο Villasimìus της Σαρδηνίας να απαγορεύσουν την τοποθέτηση ομπρελών στην παραλία Punta Molentis για τους περισσότερους λουόμενους. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ομπρέλα μπορούν να στήσουν μόνο οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών και άτομα άνω των 65, ενώ επιτρέπεται μόλις μία ανά παρέα ή οικογένεια, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian.

Το μέτρο εντάσσεται σε ένα πακέτο αυστηρότερων κανονισμών που, όπως αναφέρει ο δήμος, έχουν στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της παραλίας, η οποία βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή. Η απόφαση ελήφθη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού και μετά από ακραία θαλάσσια καιρικά φαινόμενα, που, σύμφωνα με τις αρχές, κατέστησαν αναγκαίο τον περιορισμό της ανθρώπινης πίεσης στην περιοχή.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης είσοδο 10 ευρώ για την πρόσβαση στη δημόσια παραλία, ενώ απαγορεύονται και άλλες μορφές σκίασης, όπως σκηνές, κιόσκια και πρόχειρες κατασκευές. Οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

«Για να στήσω ομπρέλα πρέπει να νοικιάσω παιδί;»

Η αντίδραση του κοινού ήταν άμεση. Στα social media πολλοί χρήστες υποδέχθηκαν το μέτρο με χιούμορ και δυσπιστία, αναρωτώμενοι αν πρέπει να «φέρουν μαζί έναν παππού» ή «να βρουν παιδί» για να τους επιτραπεί μια ομπρέλα.

«Για να στήσω ομπρέλα πρέπει να νοικιάσω παιδί;», σχολίασε κάποιος κάτω από ανάρτηση με τις οδηγίες στη σελίδα του δήμου Villasimìus στο Facebook. Άλλος αστειεύτηκε: «Άρα για να έρθω στην παραλία με ομπρέλα πρέπει είτε να φέρω τον παππού μου είτε να κάνω παιδί μέχρι αύριο;».

Άλλοι, ωστόσο, εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση δημιουργεί ζητήματα υγείας, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, λόγω αυξημένου κινδύνου θερμοπληξίας και έκθεσης στον ήλιο.

Το θέμα ήρθε να προστεθεί στη μακρά ιταλική συζήτηση για την πρόσβαση στις παραλίες και το αυξανόμενο κόστος της οργανωμένης λουτρικής εμπειρίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Altroconsumo, η τιμή για δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα σε ιδιωτική παραλία έχει αυξηθεί κατά 24% μέσα σε πέντε χρόνια, εντείνοντας τη στροφή πολλών Ιταλών προς τις ελεύθερες παραλίες και τα αιτήματα για μεγαλύτερη ελευθερία πρόσβασης.

Την ίδια στιγμή, σε άλλες περιοχές της Ιταλίας υιοθετούνται διαφορετικά μέτρα διαχείρισης του συνωστισμού. Στην Jesolo, κοντά στη Βενετία, οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να μειώσουν κατά 20.000 τις θέσεις με ομπρέλες και ξαπλώστρες, επιδιώκοντας να περιορίσουν την πυκνότητα των επισκεπτών στην παραλία.

Η περίπτωση της Punta Molentis δείχνει πώς η προστασία του περιβάλλοντος, η τουριστική πίεση και η δημόσια πρόσβαση στις παραλίες μετατρέπονται σε όλο και πιο φλέγον ζήτημα στην Ιταλία, ειδικά σε δημοφιλείς προορισμούς όπου οι Αρχές επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διατήρηση του τοπίου και στις ανάγκες των λουομένων.