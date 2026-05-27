Κορυφαίες ευρωπαϊκές παραλίες για το 2026: Πρωτιά για την Πορτογαλία, κυριαρχία για την Ελλάδα

Η παραλία Monte Clérigo στην Costa Vicentina της Πορτογαλίας αναδείχθηκε κορυφαία επιλογή στην Ευρώπη για το 2026, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του European Best Destinations, η οποία ξεχωρίζει κάθε χρόνο τους πιο εντυπωσιακούς παραθαλάσσιους προορισμούς της ηπείρου, όπως μεταδίδει το Euronews.

Πρωτιά για την Πορτογαλία με έμφαση στην αυθεντικότητα



Η Praia de Monte Clérigo, στη νοτιοδυτική άκρη της Πορτογαλίας, ξεχώρισε για τον συνδυασμό φυσικού τοπίου και ήρεμης τουριστικής εμπειρίας.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η παραλία απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αναζητούν «αυθεντικότητα, φύση και διακριτική πολυτέλεια» μακριά από υπερκορεσμένους προορισμούς.

Η περιοχή εντάσσεται στο φυσικό πάρκο Southwest Alentejo και Vicentine Coast, προσφέροντας προστατευμένο περιβάλλον και δυνατότητες για πεζοπορικές διαδρομές, ενώ η πρόσβαση και το σχετικά χαμηλό κόστος διαμονής ενισχύουν τη δημοτικότητά της.

Ελληνική κυριαρχία στη συνέχεια της λίστας

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η παραλία Βουτούμι στην Αντίπαξο, γνωστή για τα κρυστάλλινα νερά της και το έντονο φυσικό της τοπίο, γεγονός που την έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο φωτογραφικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Ακολουθούν ακόμη δύο ελληνικές παρουσίες στην κορυφή της λίστας: η Φτέρη στην Κεφαλονιά και το Ελαφονήσι στην Κρήτη, που καταλαμβάνουν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα.

Από Ιταλία μέχρι Νορβηγία – η ευρωπαϊκή δεκάδα



Στην πέμπτη θέση συναντάμε την Bogliasco Beach στην Ιταλία, ενώ στην έκτη την Cala Mesquida στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Η λίστα συνεχίζει με τη νορβηγική Kvalvika Beach, μια απομονωμένη παραλία προσβάσιμη μόνο με πεζοπορία, στοιχείο που διατηρεί τον παρθένο χαρακτήρα της.

Στην όγδοη θέση επιστρέφει η Ελλάδα με τη Ροβινιά στην Κέρκυρα, ενώ ακολουθεί η Kaputaş Beach στην Τουρκία. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει επίσης η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία των ελληνικών ακτών στις ευρωπαϊκές προτιμήσεις.

Έμφαση σε φύση, ηρεμία και εμπειρία



Η ετήσια κατάταξη βασίζεται σε κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά, η προσβασιμότητα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η συνολική ατμόσφαιρα κάθε προορισμού. Από μια αρχική επιλογή δεκάδων παραλιών ανά χώρα, η τελική λίστα διαμορφώνεται μέσα από διεθνή ψηφοφορία ταξιδιωτών.

Το φετινό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη στροφή των ταξιδιωτών σε πιο ήσυχες, αυθεντικές εμπειρίες, με την Ελλάδα να διατηρεί ισχυρή παρουσία ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης.