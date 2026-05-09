Ποιες είναι οι «Απάτητες Παραλίες» - Πώς θωρακίζονται οι πιο παρθένες ακτές της Ελλάδας

Οι «Απάτητες Παραλίες» αποτελούν ένα νέο πλαίσιο προστασίας του παράκτιου περιβάλλοντος που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο τη διατήρηση της φυσικής μορφής ευαίσθητων ακτών της χώρας. Πρόκειται για παραλίες ιδιαίτερης οικολογικής και τοπιακής αξίας, οι οποίες εντάσσονται σε καθεστώς αυστηρής προστασίας, ώστε να παραμείνουν ουσιαστικά ανέγγιχτες από ανθρώπινες παρεμβάσεις.



Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, στις περιοχές αυτές απαγορεύεται η τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, η λειτουργία οργανωμένων beach bars, καθώς και κάθε μορφή μόνιμης ή πρόχειρης κατασκευής που αλλοιώνει το φυσικό τοπίο. Επιτρέπεται μόνο η ήπια, πεζή πρόσβαση των επισκεπτών, χωρίς εμπορική εκμετάλλευση.



Μεταξύ των παραλιών που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς προστασίας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ο Μπάλος στην Κρήτη, τα Σεϊτάν Λιμάνια επίσης στην Κρήτη, η Φακίστρα στο Πήλιο, τα Λαλάρια στη Σκιάθο, το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα, η παραλία Ερημίτες στην Κέρκυρα και το Σαρακήνικο στη Μήλο. Ο πλήρης κατάλογος αποτυπώνεται σε γεωχωρικά δεδομένα στο σχετικό ΦΕΚ.

250 Απάτητες Παραλίες

Με την τελευταία υπουργική απόφαση τροποποιείται προηγούμενη ΚΥΑ για τις «Απάτητες Παραλίες», προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ ενσωματώνοντας νέες παραλίες στη λίστα, ανεβάζοντας τον αριθμό τους από 238 σε 250.



Η φιλοσοφία του μέτρου βασίζεται στην ανάγκη περιορισμού της άναρχης τουριστικής ανάπτυξης και στην προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων από υπερεκμετάλλευση. Παράλληλα, το ΥΠΕΝ διατηρεί μηχανισμούς ελέγχου και επιβολής προστίμων για παραβάσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε τακτικές αυτοψίες κατά τη θερινή περίοδο.



Το νέο αυτό πλαίσιο επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην πρόσβαση του κοινού και τη διατήρηση της φυσικής ταυτότητας ορισμένων από τις πιο εμβληματικές παραλίες της χώρας.