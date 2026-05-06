Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση 980 ευρώ επειδή δεν έβρισκε ξαπλώστρα στην Κω - Τι συνέβη

Αποζημίωση ύψους 986,70 ευρώ κέρδισε Γερμανός τουρίστας, ο οποίος δεν κατάφερνε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα στην παραλία του ξενοδοχείου που παραθέριζε στην Κω, το καλοκαίρι του 2024.

Ο άνδρας φέρεται να περνούσε 20 λεπτά κάθε πρωί, προσπαθώντας να βρει ένα σημείο για να χαλαρώσει στην παραλία. Μάλιστα, για να προλάβει τους άλλους παραθεριστές, ξυπνούσε ακόμα και στις 6 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Sun, ο Γερμανός τουρίστας, το όνομα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, είχε δαπανήσει περίπου 7.186 ευρώ για ένα πακέτο διακοπών τον Αύγουστο του 2024, με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους.

Φαίνεται πως το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν, είχε κανόνες που απαγόρευαν στους επισκέπτες να «κρατούν» ξαπλώστες με πετσέτες. Ωστόσο, όταν η οικογένεια ξυπνούσε νωρίς το πρωί, κάθε ξαπλώστρα ήταν ήδη «πιασμένη» με πετσέτα -ακόμα και στις 6 το πρωί.

Το ξενοδοχείο και ο τουριστικός πράκτορας στο νησί της Κω αρνήθηκαν να βοηθήσουν στην εύρεση ξαπλώστρας στην παραλία, με αποτέλεσμα ο άνδρας με την οικογένειά του να αναγκάζονται να ξαπλώνουν στο έδαφος.

Οι πάροχοι του πακέτου διακοπών αγνόησαν τα παράπονα του Γερμανού τουρίστα, με αποτέλεσμα εκείνος να προσφύγει στο δικαστήριο στο Ανόβερο διεκδικώντας αποζημίωση.

Οι δικαστές δικαίωσαν τον τουρίστα, ο οποίος εξασφάλισε επιστροφή χρημάτων ύψους 986,70 ευρώ από τον τουριστικό πράκτορα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρ’ όλο που ο τουριστικός πράκτορας δεν είχε άμεσο έλεγχο στο ξενοδοχείο, το πακέτο διακοπών ήταν «προβληματικό», επειδή δεν παρείχε τις υπηρεσίες που ο πελάτης είχε δικαίωμα να αναμένει.

Οι δικαστές αποφάσισαν ότι υπήρχε υποχρέωση να διασφαλιστεί μια «λογική» αναλογία ξαπλωστρών προς τους επισκέπτες, καταλήγοντας σε αυτήν την ασυνήθιστη -και για πολλούς, Έλληνες και ξένους τουρίστες, αρκετά καλοδεχούμενη- απόφαση.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση στη Γερμανία έδειξε ότι 2 στους 3 είναι αντίθετοι με την πρακτική της «κράτησης» θέσεων σε ξαπλώστρες με πετσέτες.