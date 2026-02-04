Η Άνδρος στην κορυφή των προτιμήσεων των Ολλανδών ταξιδιωτών

Οι διακοπές στην Αθήνα σε συνδυασμό με γειτονικούς προορισμούς αποτελεί την δημοφιλέστερη ταξιδιωτική τάση για τους Ολλανδούς που επιθυμούν να ταξιδέψουν εκτός της υψηλής σεζόν σύμφωνα με έρευνα της ολλανδικής ιστοσελίδας Griekenland.net που ειδικεύεται αποκλειστικά στις ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, «μετά το Μουσείο της Ακρόπολης και τις ατελείωτες περιπλανήσεις στην Πλάκα, το Μοναστηράκι και τα Αναφιώτικα, υπάρχει η λαχτάρα για κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο υπεροχής της Αθήνας, ότι δεν λειτουργεί μόνο ως τελικός προορισμός αλλά είναι αφετηρία για πολλές, νέες ανακαλύψεις. Γύρω από την πόλη υπάρχουν αρκετά νησιά και περιοχές που προσεγγίζονται εύκολα και γρήγορα με πλοίο ή αυτοκίνητο. Επειδή υπάρχουν καθημερινές πτήσεις προς Αθήνα όλο τον χρόνο, αυτός ο συνδυασμός δεν περιορίζεται σε μία μόνο εποχή. Ακόμα και εκτός καλοκαιριού, για παράδειγμα τον Μάιο ή τον Σεπτέμβριο, η ιδέα αυτή λειτουργεί εξαιρετικά καλά».



Χαρτογραφώντας τις προτιμήσεις και ανάγκες των Ολλανδών ταξιδιωτών, η ταξιδιωτική ιστοσελίδα παρουσιάζει στη συνέχεια τα ιδανικά μέρη για μια αξέχαστη εμπειρία συνδυαστικά με την πρωτεύουσα. Μεταξύ των πέντε επικρατέστερων προορισμών από τις Κυκλάδες, τον Αργοσαρωνικό, την Εύβοια και την Πελοπόννησο, η 'Ανδρος κατακτά την κορυφή.



Μετά από ενημερωτικές προσπάθειες του Δήμου 'Ανδρου, το μέσο τεκμηριώνει την πρωτιά εξηγώντας πως «η 'Ανδρος έχει μια διαφορετική αίσθηση από πολλά άλλα κυκλαδίτικα νησιά. Είναι πιο πράσινη, πιο ευρύχωρη, πιο αυθεντική και λιγότερο εστιασμένη στον μαζικό τουρισμό. Από το λιμάνι της Ραφήνας, το οποίο απέχει περίπου τριάντα λεπτά οδικώς από το αεροδρόμιο, μπορείτε να φτάσετε εκεί με το πλοίο σε περίπου δύο ώρες. Η 'Ανδρος είναι ένα πανέμορφο Κυκλαδονήσι όπου οι ρυθμοί κυλούν χαλαρωτικά. Μια βολική βάση για διαμονή είναι το Μπατσί, κοντά στο λιμάνι του Γαυρίου ενώ και η Χώρα «κλέβει» τις εντυπώσεις. Η πεζοπορία είναι εξαιρετική μέσα από ένα δίκτυο σηματοδοτημένων μονοπατιών μήκους άνω των εκατό χιλιομέτρων που οδηγεί σε φαράγγια, φυσικές πηγές και καταρράκτες. Διάσπαρτες ανάμεσά τους βρίσκονται εξωτικές αμμουδιές με σμαραγδένια νερά αλλά και γραφικά χωριά που το καθένα έχει την δική του φυσιογνωμία με φιλόξενους κατοίκους, χαρακτηριστικά ταβερνάκια, καφέ και καταλύματα. Είναι βέβαιο πως η 'Ανδρος σε μεταφέρει σε έναν κόσμο ονειρικό που δεν φαντάζεσαι πως υπάρχει τόσο κοντά στην Αθήνα».



Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού Δήμου 'Ανδρου, Νίκος Μουστάκας, πρόσθεσε πως «η 'Ανδρος αποτελεί έναν προορισμό σπάνιας αυθεντικότητας, μια καταπράσινη όαση των Κυκλάδων που συνδυάζει το ανέγγιχτο φυσικό περιβάλλον με εύρος επιλογών για περιηγήσεις σε γραφικούς οικισμούς. Η μοναδικότητά έγκειται στην ικανότητα του νησιού να προσφέρει ποιοτικές εμπειρίες και εκτός της «κλασικής» θερινής περιόδου Ιουλίου και Αυγούστου. Με ένα εντυπωσιακό δίκτυο μονοπατιών, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, αιωνόβια μοναστήρια, δεκάδες εξωτικές παραλίες, γαστρονομία που ξεχωρίζει, εξαιρετικά καταλύματα, ποιοτικά εστιατόρια, καφέ και χώρους αναψυχής, το νησί μας είναι ιδανικό για «slow travel» την άνοιξη και το φθινόπωρο, προσφέροντας μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες μόλις δύο ώρες από την Αθήνα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό πως κάθε χρόνο πληθαίνουν τα καταξιωμένα ταξιδιωτικά μέσα του εξωτερικού που γίνονται κοινωνοί του αφηγήματος μας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ