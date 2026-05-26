Save money: Οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές – Οι υπόλοιποι «κόβουν» μέρες και επιλέγουν τα εξοχικά

Σαφής τάση συγκράτησης δαπανών καταγράφεται στις φετινές καλοκαιρινές διακοπές των Ελλήνων, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026 σε δείγμα 700 καταναλωτών.

Βασική αιτία είναι το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής, που οδηγεί τα νοικοκυριά σε πιο προσεκτικό σχεδιασμό ή ακόμη και ακύρωση ταξιδιών.



Οι μισοί δεν φεύγουν – οι υπόλοιποι «κόβουν» μέρες



Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας:

Το 50% των ερωτηθέντων δεν προγραμματίζει διακοπές το καλοκαίρι του 2026

Το 34% θα κάνει λιγότερες διακοπές

Μόλις 14% δηλώνει ότι θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο

Όσοι τελικά φύγουν, θα μείνουν κατά κύριο λόγο για 4 έως 7 ημέρες (42%), ενώ το 29% σχεδιάζει 8 έως 14 ημέρες. Ο μέσος όρος διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες, σταθερός σε σχέση με πέρυσι.



Εξοχικά και δωμάτια αντί για ξενοδοχεία



Η επιλογή διαμονής δείχνει ξεκάθαρη στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις:



53%: εξοχικές κατοικίες (ιδιόκτητες ή συγγενών)

35%: ενοικιαζόμενα δωμάτια (αυξητική τάση)

14%: ξενοδοχεία (10% χωρίς διατροφή, 4% πλήρης διατροφή)

8%: camping

9%: ταξίδι στο εξωτερικό

Τα all inclusive και οι κρουαζιέρες παραμένουν σε χαμηλά ποσοστά, επιβεβαιώνοντας την απομάκρυνση από τις πιο ακριβές επιλογές.



Ελλάδα πρώτα: Κοντινοί και προσιτοί προορισμοί



Η επιλογή προορισμών δείχνει καθαρή προτίμηση στην εγχώρια αγορά:

57%: παραθαλάσσια ηπειρωτική Ελλάδα

38%: νησιά

11%: ορεινές περιοχές

9%: εξωτερικό

Η τάση δείχνει μετατόπιση προς πιο κοντινούς και οικονομικούς προορισμούς, με στόχο τη μείωση κόστους, ειδικά στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Διακοπές… σπιτικές: Μαγείρεμα και τοπικά προϊόντα



Οι καταναλωτικές συνήθειες στις διακοπές αλλάζουν σημαντικά:



41% μαγειρεύει συχνά στις διακοπές

70% ψωνίζει από σούπερ ή μίνι μάρκετ

79% επισκέπτεται φούρνους

62% προτιμά τοπικά προϊόντα

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή των πιο «αυτοδιαχειριζόμενων» διακοπών, με στόχο τον έλεγχο του κόστους και ταυτόχρονα την πρόσβαση σε ποιοτικά τοπικά αγαθά.



Μαχαίρι σε δαπάνες και lifting στην αγοραστική συμπεριφορά

Το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα μειώσει τις αγορές του φέτος το καλοκαίρι.

Οι βασικοί λόγοι είναι:

αυξημένο κόστος μετακίνησης

ακριβότερη εστίαση

πίεση στο κόστος διαμονής (αν και μετριασμένη λόγω

εναλλακτικών επιλογών)

Τοπική αγορά στο επίκεντρο

Τα σημεία αγοράς που κυριαρχούν στις διακοπές είναι:

68% φούρνοι και αρτοποιεία

66% μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ

48% μικρές αλυσίδες

41% μίνι μάρκετ

Η καλοκαιρινή περίοδος ενισχύει τη συμμετοχή της τοπικής αγοράς στην καθημερινή κατανάλωση, δημιουργώντας μια «υβριδική» στάση: οικονομία από τη μία, αλλά σταθερή ζήτηση για φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα από την άλλη.

Ένα νέο μοντέλο διακοπών



Συνολικά, το προφίλ των φετινών διακοπών δείχνει έναν καταναλωτή πιο προσεκτικό, πιο οικονομικό αλλά και πιο τοπικά προσανατολισμένο.

Οι διακοπές δεν εξαφανίζονται — αλλά προσαρμόζονται: λιγότερες ημέρες, πιο κοντινοί προορισμοί, χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη εξάρτηση από την τοπική οικονομία.