Στη Μύκονο για διακοπές η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Επίσκεψη στο δημαρχείο

Πολυήμερες διακοπές στη Μύκονο πραγματοποιεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία βρίσκεται από το Σάββατο (23/5) στο «Νησί των Ανέμων».

Eurokinissi

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα επισκέφθηκε το δημαρχείο της Μυκόνου, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη.

Eurokinissi

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστή και φιλική προς κατοίκους και επισκέπτες, καθώς έκανε βόλτα στον Γιαλό της Μυκόνου.

Eurokinissi

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς τουρίστες και ντόπιους να τη χαιρετούν, ενώ η ίδια τράβηξε τα βλέμματα με την κομψότητά της.

Eurokinissi