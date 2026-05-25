Ελλάδα Μύκονος Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Στη Μύκονο για διακοπές η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Επίσκεψη στο δημαρχείο

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποιεί πολυήμερες διακοπές στη Μύκονο, συνδυάζοντας χαλάρωση με επίσημη επίσκεψη στο δημαρχείο του νησιού.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Πολυήμερες διακοπές στη Μύκονο πραγματοποιεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία βρίσκεται από το Σάββατο (23/5) στο «Νησί των Ανέμων».

Eurokinissi
Eurokinissi

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα επισκέφθηκε το δημαρχείο της Μυκόνου, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη.

Eurokinissi
Eurokinissi

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστή και φιλική προς κατοίκους και επισκέπτες, καθώς έκανε βόλτα στον Γιαλό της Μυκόνου.

Eurokinissi
Eurokinissi

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς τουρίστες και ντόπιους να τη χαιρετούν, ενώ η ίδια τράβηξε τα βλέμματα με την κομψότητά της.

Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Μύκονος Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader