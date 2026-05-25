Στη Μύκονο για διακοπές η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Επίσκεψη στο δημαρχείο
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποιεί πολυήμερες διακοπές στη Μύκονο, συνδυάζοντας χαλάρωση με επίσημη επίσκεψη στο δημαρχείο του νησιού.
Πολυήμερες διακοπές στη Μύκονο πραγματοποιεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία βρίσκεται από το Σάββατο (23/5) στο «Νησί των Ανέμων».
Το μεσημέρι της Δευτέρας, η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα επισκέφθηκε το δημαρχείο της Μυκόνου, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστή και φιλική προς κατοίκους και επισκέπτες, καθώς έκανε βόλτα στον Γιαλό της Μυκόνου.
Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς τουρίστες και ντόπιους να τη χαιρετούν, ενώ η ίδια τράβηξε τα βλέμματα με την κομψότητά της.