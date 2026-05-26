Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Μύκονο: Το κερί στο εκκλησάκι, ο Πέτρος ο πελεκάνος και η προσφώνηση «μαλ...»

Τη Μύκονο επισκέπτεται η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, από το Σάββατο 23 Μαΐου προκειμένου να απολαύσει ολιγοήμερες διακοπές.

Κατά την παραμονή της στο «νησί των Ανέμων», η Αμερικανίδα πρέσβης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη από τον οποίο ενημερώθηκε για τα έργα υποδομής και ανάπτυξης που έχουν προγραμματιστεί το προσεχές διάστημα στο νησί ενώ συζήτησαν και για θέματα τουρισμού αλλά και για τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστή και φιλική προς κατοίκους και επισκέπτες, καθώς έκανε βόλτα στον Γιαλό της Μυκόνου.

Στη συνέχεια, η κα Γκίλφοϊλ επισκέφθηκε τον Άγιο Νικολάκη, απέναντι από το δημαρχείο, όπου και προσκύνησε. Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο Mykonoslive.tv, εξερχόμενη από το εκκλησάκι είχε μια απροσδόκητη συνάντηση με τον Πέτρο, τον διάσημο πελεκάνο και μασκότ του νησιού. Η επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας φυσικά πόζαρε δίπλα στον Πέτρο αλλά και την Ειρήνη που πάντα είναι στο πλευρό του, τον φροντίζει και τον προσέχει.

Όμως, μετά τη λήξη της φωτογράφισης, όταν τα φλας έσβησαν, ένας συνεργάτης της κας Γκίλφοϊλ επιχείρησε να χαϊδέψει τον χαριτωμένο πελεκάνο, απλώνοντας το χέρι του προς το ράμφος του πτηνού. Ωστόσο, ο Πέτρος αντέδρασε αιφνιδιαστικά με αποτέλεσμα να τον δαγκώσει.

Τότε η πρέσβης των ΗΠΑ, με φανερά χιουμοριστική διάθεση αποκάλεσε τον συνεργάτη της με την... κλασική ελληνική ονομασία «μαλ...», δείχνοντας πως έχει... εγκλιματιστεί πλήρως πλέον στη χώρα μας.