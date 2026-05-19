Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σικάτες βόλτες στην Αθήνα - Δείτε τι φόρεσε

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) είναι μια γυναίκα που δεν περνά ποτέ απαρατήρητη, αφού ξέρει πως να τραβάει τα βλέμματα πάνω της σε κάθε της εμφάνιση.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έχει εγκλιματιστεί πλήρως με το ελληνικό lifestyle system, έχει ενσωματωθεί θα λέγαμε και οι φωτογράφοι την κυνηγούν σε κάθε της βήμα για να απαθανατίσουν έστω και ένα της κλικ που ούτως ή άλλως αποτελεί είδηση, γίνεται viral, τάση μόδας και τροφή για συζήτηση στα social media.

Σε πρόσφατη βόλτα της στην Αθήνα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Γκίλφοϊλ να περπατά με ένα λευκό στρετς μίνι φόρεμα, που τόνιζε ιδιαίτερα το μπούστο της. Το συνδύασε με λευκά πέδιλα με μια πολύ ιδιαίτερη λεπτομέρεια, ένα χρυσό λουκέτο στο πλάι. Το look συμπλήρωσε (και απογείωσε) με κάτι φοβερά γυαλιά - πεταλούδα σε στιλ δεκαετίας ’70.