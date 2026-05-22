Λαμπερές παρουσίες στο T-Center για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρ
Άνθρωποι από τον χώρου του αθλητισμού και του πολιτισμού στο πλευρό του Ολυμπιακού για τη μεγάλη μάχη.
Στο πλευρό του Ολυμπιακού για το Final Four, εκτός από τους αμέτρητους φιλάθλους του, θα παρευρεθούν στο T-Center και πολλές προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού του αθλητισμού και της πολιτικής.
Ανάμεσα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό θα βρίσκεται η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που στο παρελθόν έχει παρακολουθήσει αγώνες της ομάδας στο ΣΕΦ.
Το παρόν θα δώσει και ο «θαμώνας» του ΣΕΦ και ο βραβευμένος σκηνοθέτης και γνωστός υποστηρικτής του Ολυμπιακού Γιώργος Λάνθιμος, όπως επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, που ήταν στο πλευρό της ομάδας και στους εντός έδρας αγώνες για τα play off. Επίσης στο γήπεδο βρίσκεται και ο Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας.