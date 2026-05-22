Final Four: Περίπου 13.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού - Σύλληψη και προσαγωγές από την ΕΛΑΣ

Το Final Four ξεκίνησε και ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε προσέλκυσε πολύ κόσμο στο Telekom Center.

Βάσει πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας, η προσέλευση στο κλειστό Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είναι 16.500 φίλαθλοι συνολικά, με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού όπως είναι λογικό να είναι οι περισσότεροι, δηλαδή 13.000, ενώ αυτοί της Φενέρ είναι 1.700. Την αναμέτρηση φυσικά παρακολουθούν και Ισπανοί οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια, συγκεκριμένα από 700 φίλαθλοι από κάθε ομάδα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από προελέγχους έγινε μια σύλληψη για ναρκωτικά έξω από το γήπεδο, ενώ υπήρξαν και 7 προσαγωγές.