Final Four: Μαζί στο T-Center Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού του Final Four μεταξύ Ολυμπιακού και Φενερμπαχτσέ, το γήπεδο έχει γεμίσει με φίλους της ομάδας του Πειραιά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πρόσωπα από το ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου.



Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο T-Center για να στηρίξει την προσπάθεια του μπασκετικού τμήματος της ομάδας για την κατάκτηση ενός ακόμα ευρωπαϊκού τροπαίου. Μαζί του ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έχει δώσει πολλές φορές το παρόν στο ΣΕΦ για να στηρίξει την ομάδα σε αγώνες Euroleague.

Στο γήπεδο βρίσκεται και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, που είχε δηλώσει πριν λίγες μέρες ότι δε θα μπορούσαν να λείπουν οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομάδας από τον μεγάλο αγώνα και είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι η ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο.

