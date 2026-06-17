PosoKanei.gov.gr: Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια η Ελλάδα: Τι αποκαλύπτει η σύγκριση με την Ευρώπη

Η νέα πλατφόρμα posokanei.gov.grφέρνει για πρώτη φορά στο προσκήνιο επίσημα δεδομένα που δείχνουν πού ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Το σύστημα κάνει σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στα 3 μεγαλύτερα σε τζίρο ελληνικά Σούπερ Μάρκετ και στις μεγαλύτερες αλυσίδες 8 χωρών της Ευρωζώνης: Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ισπανία (με την Πορτογαλία να προστίθεται σύντομα).

Με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα να παραμένει επίμονος, η νέα πλατφόρμα ενσωματώνει 7.973 προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Lidl, My Market, Μασούτης, Γαλαξίας, Κρητικός, Market In, Χαλκιαδάκης και SYN.KA). Οι τιμές αντλούνται απευθείας από τα μηχανογραφικά συστήματα των e-shops των αλυσίδων, ανανεώνονται καθημερινά, ενώ η λίστα των προϊόντων (που βασίζεται σε στοιχεία της Circana για τα δημοφιλέστερα είδη) θα επικαιροποιείται ανά τρίμηνο. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της; Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης των εγχώριων τιμών με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.973 Προϊόντα στο «μικροσκόπιο»: Η ακτινογραφία του καλαθιού

Η βάση δεδομένων της πλατφόρμας είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να χτυπά την ακρίβεια εκεί που «πονάει» περισσότερο την ελληνική οικογένεια, δηλαδή στα έξοδα υψηλής συχνότητας. Οι σχεδόν 8.000 κωδικοί χωρίζονται σε 6 βασικές κατηγορίες:

Τρόφιμα (4.810 κωδικοί): Η μεγαλύτερη κατηγορία, που περιλαμβάνει βασικά υλικά μαγειρικής (871 κωδικοί), είδη αρτοποιείου/πρωινού (842 κωδικοί) και κατεψυγμένα (496 κωδικοί).

Η μεγαλύτερη κατηγορία, που περιλαμβάνει βασικά υλικά μαγειρικής (871 κωδικοί), είδη αρτοποιείου/πρωινού (842 κωδικοί) και κατεψυγμένα (496 κωδικοί). Ποτά (1.172 κωδικοί): Με κυρίαρχα τα αλκοολούχα (339 κωδικοί) και τον καφέ (266 κωδικοί).

Με κυρίαρχα τα αλκοολούχα (339 κωδικοί) και τον καφέ (266 κωδικοί). Γαλακτοκομικά (592 κωδικοί): Βασικά είδη διατροφής, όπως το γάλα και τα τυριά, όπου οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίσουν μεγάλες αποκλίσεις.

Βασικά είδη διατροφής, όπως το γάλα και τα τυριά, όπου οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίσουν μεγάλες αποκλίσεις. Καθαριότητα (1.015 κωδικοί) & Προσωπική Φροντίδα (1.011 κωδικοί): Απορρυπαντικά, χαρτικά, προϊόντα για τα μαλλιά και το σώμα.

Απορρυπαντικά, χαρτικά, προϊόντα για τα μαλλιά και το σώμα. Βρεφικά είδη (235 κωδικοί) & Προϊόντα για κατοικίδια (187 κωδικοί).

Σημειώνεται ότι εκτός πλατφόρμας παραμένουν προς το παρόν τα περισσότερα νωπά προϊόντα (φρούτα, λαχανικά) λόγω δυσκολίας στην αντικειμενική αντιστοίχιση, καθώς και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) ως προς την απευθείας σύγκριση μεταξύ αλυσίδων.

Τα επίσημα στοιχεία και οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν τα εξής για το «πόσο ακριβή» είναι η Ελλάδα:

Βασικά Τρόφιμα σε ράφι (Η μεγάλη απόκλιση)

Στα επώνυμα προϊόντα και στα είδη πρώτης ανάγκης, η Ελλάδα εμφανίζει μια σκληρή πραγματικότητα:

Γάλα και γαλακτοκομικά: Η χώρα μας καταγράφεται σταθερά στις ακριβότερες θέσεις της Ευρωζώνης σε επώνυμα γαλακτοκομικά. Η σύγκριση στο posokanei.gov.gr δείχνει ότι το ίδιο επώνυμο γάλα ή απορρυπαντικό μπορεί να πωλείται στην Ελλάδα έως και 30% με 40% ακριβότερα σε σχέση με χώρες με πολύ υψηλότερους μισθούς, όπως η Γερμανία ή η Γαλλία.

Η χώρα μας καταγράφεται σταθερά στις ακριβότερες θέσεις της Ευρωζώνης σε επώνυμα γαλακτοκομικά. Η σύγκριση στο posokanei.gov.gr δείχνει ότι το ίδιο επώνυμο γάλα ή απορρυπαντικό μπορεί να πωλείται στην Ελλάδα σε σχέση με χώρες με πολύ υψηλότερους μισθούς, όπως η Γερμανία ή η Γαλλία. Μοσχάρι και κρέατα: Εδώ η Ελλάδα είναι ακριβότερη από τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων (Βουλγαρία, Ρουμανία) κατά 15-20%, ενώ κινείται στα ίδια επίπεδα ή ελαφρώς φθηνότερα από τον σκληρό πυρήνα της Δυτικής Ευρώπης (Βέλγιο, Γαλλία), με τη διαφορά όμως ότι το εγχώριο αγοραστικό επίπεδο είναι σημαντικά χαμηλότερο.

Ενέργεια (Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο)

Αν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, η Ελλάδα παραμένει «πρωταθλήτρια» στο κόστους χονδρεμπορικής ρεύματος στην Ευρώπη.

Σε απόλυτες τιμές, οι λογαριασμοί ρεύματος και φυσικού αερίου για ένα ελληνικό νοικοκυριό μπορεί να φαίνονται αριθμητικά κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ή ελαφρώς χαμηλότεροι από τη Γερμανία λόγω κρατικών επιδοτήσεων), αλλά ως ποσοστό επί του μηνιαίου μισθού, η ενέργεια στην Ελλάδα είναι από τις πιο ακριβές στην Ευρώπη, απορροφώντας έως και το 15-20% του εισοδήματος μιας οικογένειας.

Ταξίδια και διακοπές (Υπερπληθωρισμός)

Εδώ τα στοιχεία (όπως αυτά της AirDNA) δείχνουν ότι η Ελλάδα «καίει» περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα:

Η ζήτηση για τουριστικά καταλύματα (τύπου Airbnb) στην Ελλάδα παρουσιάζει άνοδο 2% , την ίδια ώρα που η υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά καταγράφει πτώση -1,1% .

, την ίδια ώρα που η υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά καταγράφει . Αυτή η υπερζήτηση οδηγεί τα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε επίπεδα απλησίαστα για τον Έλληνα, καθιστώντας τις εγχώριες διακοπές ακριβότερες από το να ταξιδέψει κανείς σε κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς της Ισπανίας ή της Ιταλίας.

Η σημείωση της πλατφόρμας:Το posokanei.gov.gr ξεκαθαρίζει στους καταναλωτές ότι η σύγκριση με το εξωτερικό εστιάζει κυρίως σε επώνυμα προϊόντα (brand names) που κυκλοφορούν αυτούσια και στις δύο αγορές. Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), η σύγκριση είναι πιο δύσκολη καθώς οι προδιαγραφές και τα βάρη διαφέρουν ανά χώρα.