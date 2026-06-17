«PosoΚanei»: Το app που η κυβέρνηση φιλοδοξεί να χτυπήσει την ακρίβεια

Η σημερινή παρουσίαση της εφαρμογής «PosoKanei» στο Μέγαρο Μαξίμου, που θα πρέπει να λογίζεται ως μία βελτιωμένη έκδοση, αλλά και φυσική μετεξέλιξη του ekatanalotis, δεν είναι ακόμη μία παρουσίαση στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έχοντας μελετήσει επισταμένως τα focus groups των τελευταίων μηνών, στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται πως το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί το υπ αριθμόν ένα πρόβλημα της μεγάλης πλειοψηφίας των ελληνικών νοικοκυριών και ως εκ τούτου τον σημαντικότερο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχει ορίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός το πολιτικό περιβάλλον και τις δυνητικές απειλές, που πρέπει να εξουδετερώσει το κυβερνών κόμμα.

Υπ' αυτό το πρίσμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, θα παρουσιάσει τη νέα ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν άμεσα και σε real time να εντοπίζουν τη φθηνότερη τιμή ανά προιόν.

Επιπλέον, το «PosoKanei» θα περιλαμβάνει βάση δεδομένων των τελευταίων 60 ημερών, προκειμένου να φαίνεται η διακύμανση της τιμής του συγκεκριμένου προιόντος σε όλα τα σημεία πώλησης του. Στην οδό Νίκης ευελπιστούν πως η νέα εφαρμογή θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της άρσης υπαρκτών στρεβλώσεων στην αγορά, καθώς θα υποχρεώσει όλους όσοι διατηρούν υψηλές τιμές να τις μειώσουν υπό της απώλειας πελατών.

Σε ένα αντικειμενικά..απαιτητικό Υπουργείο με πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Τάκης Θεοδωρικάκος γνωρίζει ότι τα μετρήσιμα αποτελέσματα θα δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία, όχι μόνον για τον ίδιο, αλλά και συνολικά για την κυβέρνηση στη μάχη για μία τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία.