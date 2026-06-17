O Mητσοτάκης «τρέχει» σαν να έχει κάλπες το φθινόπωρο - Και επιμένει ότι δεν έχει

Τον χορό του άτυπου μαραθωνίου περιοδειών και εξορμήσεων με ξεκάθαρα προεκλογικό χαρακτήρα σέρνει εδώ και λίγες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μετά τα Δωδεκάνησα το περασμένο Σάββατο, χθες βρέθηκε σε Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη πάντα με στόχο να…φωτίσει συγκεκριμένες πτυχές του κυβερνητικού έργου μέσω σημαντικών παραδοτέων.

Για παράδειγμα χθες ήταν το νέο Κέντρο Υγείας στη Βάρη, αλλά και τα αντιπλημμυρικά έργα στην ίδια περιοχή, καθώς, όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ο FLASH, το μοτίβο θα είναι επαναλαμβανόμενο: ο πρωθυπουργός θα προβάλλει την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου σε σημαντικούς τομείς, που κάνουν τη διαφορά στη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, όπως είναι η Υγεία και η Παιδεία.

Κινείται προεκλογικά αλλά... ξορκίζει τις κάλπες του φθινοπώρου

Την ίδια ώρα, πάντως, η έντονη κινητικότητα του πρωθυπουργού δημιουργεί σε... φίλους και αντιπάλους την εντύπωση ότι το Μέγαρο Μαξίμου κινείται για να στήσει κάλπες αρχές φθινοπώρου και όχι την επόμενη άνοιξη, όπως επισημαίνει σχεδόν μονότονα ο πρωθυπουργός.

«Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Αυτό, που κάνω εδώ σήμερα από τα 3Β, το κάνω τρία χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τις εκλογές» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένοντας στις εκλογές κοντά στην εξάντληση της 4ετίας.

Άλλωστε, η αυριανή παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Ανάπτυξης «posokanei», αλλά και η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε πεδία με υψηλά επίπεδα παραβατικότητας, όπως είναι οι δεξιώσεις γάμων και συναφών τελετών επιβεβαιώνει την έμφαση, που δίδει το Μέγαρο Μαξίμου στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Στην πραγματικότητα προδίδει την επιθυμία του κυβερνώντος κόμματος να θέσει το ίδιο το τερέν και τους κανόνες του προεκλογικού παιχνιδιού θεωρώντας την οικονομία ως ένα προνομιακό πεδίο αντιπαράθεσης με τους βασικούς πολιτικούς του αντιπάλους.

«Στο πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο «τζάμπα 1» συναγωνίζεται τον «τζάμπα 2» όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει» προειδοποίησε ο κ. Μητσοτάκης φωτογραφίζοντας την πλειοδοσία στην οποία επιδίδονται εσχάτως ΕΛ.Α.Σ και ΠΑΣΟΚ σχετικά με το αντίτιμο, που καταβάλλουν οι νέοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η ανάγνωση, που γίνεται στην Ηρώδου Αττικού είναι πως οι συγκεκριμένες προτάσεις από τα δύο προαναφερθέντα κόμματα προδίδουν πανικό και αφορούν τον μεταξύ τους αγώνα επιβίωσης και πολύ λιγότερο την ελληνική κοινωνία.

«Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα, που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη ημέρα» διεμήνυσε ο κ. Μητσοτάκης. Και ευθύς αμέσως έθεσε το δίλημμα, που θα ακολουθεί όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις τους επόμενους μήνες έως την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση: «Θέλουμε να εμπιστευτούμε και πάλι αυτούς που τάζουν και δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν; Σε ποιον θα εμπιστευθούμε το τιμόνι της χώρας σε μια περίοδο κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Με τον πληθωρισμό, πάντως να σκαρφαλώνει πάνω από το 5% στην κυβέρνηση έχει σημάνει συναγερμός με το Μέγαρο Μαξίμου να δίνει εντολή μεταξύ άλλων για σαρωτικούς ελέγχους, προκειμένου να εντοπιστούν και να εκριζωθούν εστίες αισχροκέρδειας, που θολώνουν το μήνυμα, που επιχειρεί να περάσει ο πρωθυπουργός. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι «η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ότι θα περάσει στην αγορά» με αφορμή την κυοφορούμενη συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στον Περσικό Κόλπο.