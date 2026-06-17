Μαρινάκης: «Νέο πακέτο μειώσεων φόρων στη ΔΕΘ» – Τι είπε για Σαμαρά, ακρίβεια και Ασημακοπούλου

Στον χαρακτηρισμό «τζάμπα» που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν πολιτικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και χρειάζεται πλέον κοστολογημένες λύσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός αποτυπώνει την πραγματικότητα, καθώς το κράτος έχει πλέον νόμο που επιβάλλει την υποχρεωτική προεκλογική κοστολόγηση των προγραμμάτων.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης περί δωρεάν εισιτηρίων ή παροχών σε νέους, διερωτώμενος «το τζάμπα τι είναι; Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων».

Ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε νέες φοροελαφρύνσεις, σχολίασε τις εσωκομματικές ισορροπίες με φόντο τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ πήρε θέση και για την πρόσφατη εισαγγελική πρόταση στην υπόθεση της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου.

«Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί πακέτο μειώσεων φόρων ύψους 1 δισ. ευρώ»

Απαντώντας στο φλέγον ζήτημα του αυξημένου κόστους ζωής και της ακρίβειας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι τα μέχρι τώρα μέτρα δεν αρκούν, ωστόσο τόνισε την αξιοπιστία της κυβέρνησης που έχει ήδη μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους.

Στο πλαίσιο αυτό, αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη ο δημοσιονομικός χώρος για νέες ελαφρύνσεις: καθώς όπως είπε στην Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναμένεται η ανακοίνωση ενός σημαντικού πακέτου περαιτέρω μειώσεων φόρων. Όπως είπε: «Αυτή τη στιγμή ο διαθέσιμος χώρος αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με προοπτική να αυξηθεί περαιτέρω. Η κυβέρνηση καταφέρνει να αυξάνει τα έσοδα μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής, της αύξησης των επενδύσεων (στο 17,5% του ΑΕΠ) και των εξαγωγών (στο 40% του ΑΕΠ), αλλά και της μείωσης της ανεργίας, καθώς 570.000 πρώην άνεργοι πλέον εργάζονται και εισφέρουν στα δημόσια ταμεία».

Μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά: «Η ψυχή της παράταξης είναι οι ανώνυμοι Νεοδημοκράτες»

Ερωτηθείς για τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και τις αναφορές στην «ψυχή της παράταξης», ο κ. Μαρινάκης κράτησε αποστάσεις, σημειώνοντας με νόημα:

«Όσες φορές ακούω να γίνεται επίκληση στην ψυχή της παράταξης, σκέφτομαι τους ανώνυμους Νεοδημοκράτες. Αυτούς που αγωνίζονται για τις ιδέες τους στα εύκολα και στα δύσκολα, χωρίς να ζητήσουν ποτέ τίποτα. Αυτοί θέλουν την παράταξη ενωμένη. Να δούμε τι θα κάνει στο τέλος ο κ. Σαμαράς».

Πυρά στην αντιπολίτευση και «πυροτεχνήματα» Τσίπρα

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος άσκησε δριμεία κριτική στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις υποσχέσεις τους, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει πλέον νόμος του κράτους που επιβάλλει την υποχρεωτική προεκλογική κοστολόγηση των προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τη φορολόγηση 1.500 συγκεκριμένων ΑΦΜ: Χαρακτήρισε την πρόταση πρόχειρη («έγινε στο πόδι»), εξηγώντας ότι με βάση όσα προτάθηκαν, κάποιοι από αυτούς τους φορολογούμενους θα καλούνταν να πληρώσουν σε φόρους περισσότερα από τα συνολικά τους έσοδα.

Υπενθύμισε ότι κατά την 4,5 ετών διακυβέρνησή του, ο κ. Τσίπρας επέβαλε πάνω από 30 νέους φόρους, εκτίναξε τον ΕΝΦΙΑ και πήρε την προκαταβολή φόρου στο 100%, την οποία η τρέχουσα κυβέρνηση μείωσε στο 50% για τα φυσικά πρόσωπα και στο 80% για τα νομικά πρόσωπα.

Περιοδείες Μητσοτάκη, δημοσκοπήσεις και το στοίχημα του Brain Drain

Αναφορικά με τις επικρίσεις για τις συχνές περιοδείες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός ακολουθεί την ίδια ακριβώς τακτική με συνέπεια από το 2019, με στόχο την επιθεώρηση έργων που ολοκληρώνονται ή ξεκολλάνε από τη γραφειοκρατία.

Σχετικά με τα δημοσκοπικά ευρήματα, παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση απέχει κάποιες μονάδες από τον στόχο της (λαμβάνοντας ως βάση το 37% της εκτίμησης ψήφου), αλλά τόνισε ότι παραμένει η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με τόσο ξεκάθαρη υπεροχή από το δεύτερο κόμμα. Στόχος είναι να πειστούν οι αναποφάσιστοι και όσοι κινούνται προς την αποχή, με «όπλο» την αξιοπιστία του κυβερνητικού έργου (έχει ήδη υλοποιηθεί το 60% του προγράμματος του 2023).

Παράλληλα, έθεσε ως εθνικό στόχο την επιστροφή των νέων που έφυγαν στο εξωτερικό (brain drain), σημειώνοντας ότι έχει ήδη επιστρέψει περίπου το 50% των 700.000 νέων που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων.

Για την υπόθεση Ασημακοπούλου: «Υποκριτική και υπερβολική η ανθρωποφαγία»

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου σχετικά με τη διαρροή email, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις, ωστόσο τοποθετήθηκε σε πολιτικό και ανθρώπινο επίπεδο:

«Είναι εντελώς υποκριτική και κάτι παραπάνω από υπερβολική αυτή η ανθρωποφαγία. Οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται στην πραγματικότητα για ένα email. Σε μια εποχή που στην προεκλογική περίοδο δεχόμαστε καθημερινά εκατοντάδες SMS από ανθρώπους που δεν έχουμε δει ποτέ. Το να τους αντιμετωπίζουμε σαν εγκληματίες είναι βαθύτατα υποκριτικό».