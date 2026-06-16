Οι δημοσκοπήσεις «φούσκωσαν» τα μυαλά του Τσίπρα

Θυμάστε που ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα τα είχε βάλει, για τα καλά, εναντίον των δημοσκοπικών εταιρειών;

Δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές και τις... οδηγίες που έδιναν στελέχη του κόμματος προς τις εταιρείες για το πώς θα μετράνε και τι θα παρουσιάζουν.

Όλα αυτά, τέλος, με τον σημερινό Αλέξη Τσίπρα.

Γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι «αέρα στα πανιά μας» οπότε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ είπε χθες από τη Νίκαια: «Εάν σε λίγες ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση με την ψήφο του λαού όποτε και αν στηθούν οι κάλπες».

Ο Αλέξης Τσίπρας που έχει ηττηθεί σε κάθε κάλπη από τον κ. Μητσοτάκη μπαίνει με φόρα και «φουσκωμένα μυαλά» στην προεκλογική περίοδο και γι' αυτό «ευθύνονται» οι δημοσκοπήσεις (για τις οποίες μουρμουράει το ΠΑΣΟΚ).

Αλλά ο κ. Τσίπρας από χθες μπήκε στη «γραμμή» του Ανδρουλάκη αφού πρώτα αυτοανακήρυξε την ΕΛΑΣ «αξιωματική αντιπολίτευση»:

Νίκη απέναντι στον Μητσοτάκη από την πρώτη κάλπη. Και γιατί όχι; Ιδού η Ρόδος...