ΠΑΣΟΚ: «Σηκωμένα μανίκια και σόλες να λιώνουν» - Τα ακροατήρια και οι στοχεύσεις του Ανδρουλάκη

Η προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη είναι πολλαπλή όπως εξάλλου και τα ακροατήρια στα οποία στοχεύει: Μεσαία και λαικά στρώματα, νέοι και μη προνομιούχοι με αριστερές καταβολές που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα.

Αλλά και μετριοπαθείς κεντρώοι, πρώην ψηφοφόροι του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχουν δυσαρεστηθεί με τη διακυβέρνησή του, τα σκάνδαλα και την παραβίαση κόκκινων θεσμικών γραμμών και θέλουν σταθερότητα.

Η ισορροπία ανάμεσα στα προβλήματα της καθημερινότητας των πιο αδύναμων που πρέπει να αναδειχθούν και στη διατήρηση ενός προφίλ ήπιου μεταρρυθμιστή που διεκδικεί να κυβερνήσει χωρίς να λαϊκίζει και να υπόσχεται αφειδώς δεν είναι καθόλου εύκολη. Αλλά, εναλλακτική διαδρομή δεν υπάρχει, λένε από το περιβάλλον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με την ικανοποίηση όμως που παρέχει ο «προγραμματικός πλούτος» του κόμματος τους.

Χθες και όλη την εβδομάδα η ατζέντα είναι αφιερωμένη στην ακρίβεια και τις προτάσεις για την αντιμετώπισή του, στο πλαίσιο της έναρξης των εξορμήσεων σε μαζικούς χώρους στο λεκανοπέδιο Αττικής. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους κεντρικούς πυλώνες του κυβερνητικού του σχεδίου για την οικονομία ενώπιον των εκπροσώπων της επιχειρηματικής ελίτ και κορυφαίων βιομηχάνων της χώρας.

Και μπορεί οι δημοσκοπήσεις να επιμένουν να δείχνουν τρίτο το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο στην Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση «στη γνήσια δημοσκόπηση» της απευθείας επαφής με την κοινωνία, προσβλέποντας σε αντιστροφή των δεικτών και στις αποτυπώσεις των φωτογραφιών της στιγμής, πριν την έλευση του φθινοπώρου.

Πως θα καταστεί εφικτό; «Σηκωμένα μανίκια και σόλες να λιώνουν», απαντά μέσω του FLASH στέλεχος που συμμετέχει στα οργανωτικά του Κινήματος. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ανά εβδομάδα θα υπάρχει και διαφορετική θεματική καμπάνια, με σκοπό μέχρι το τέλος Ιουλίου να καλυφθεί μια όσο το δυνατόν ευρύτερη γκάμα θεμάτων. Θα ακολουθήσουν το κυκλοφοριακό, η δημόσια υγεία και και η πολιτική προστασία, καθώς οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού.

Ποιοι αναλαμβάνουν υπεύθυνοι εκλογικού αγώνα στην Αττική

Στο μεταξύ, πηγές που μίλησαν στον FLASH επιβεβαίωναν ότι μεθαύριο Πέμπτη, ημέρα συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής του ΠΑΣΟΚ θα γίνουν επίσημα γνωστές οι «χρεώσεις» των υπευθύνων στις 8 εκλογικές περιφέρειες του λεκανοπεδίου και ειδικότερα στους Χρήστο Πρωτόπαπα η Α΄ Αθηνών, Γιώργο Παπαβασιλείου ο βόρειος τομέας της Β΄ Αθηνών, Γιάννη Μίχα (πρώην νομάρχη Πειραιά) ο νότιος τομέας της Β΄ Αθηνών, Νίκο Μήλη και Έφη Χαλάτση η Α΄ και Β΄ Πειραιά αντίστοιχα, Ξένο Μανιατογιάννη (πρώην δήμαρχο Βριλησσίων) και Κώστα Παπαδημητρίου η Ανατολική Αττική και Δυτική Αττική και Θοδωρή Μαργαρίτη η Δυτική Αθήνα.

Προς την ίδια κατεύθυνση της εκλογικής ετοιμότητας ανακοινώνονται τμηματικά οι επιτροπές εκλογικού αγώνα σε όλη την Ελλάδα και τοποθετούνται οι επικεφαλής ανά νομό που είναι είτε μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου είτε βουλευτές. Στην Αθήνα θα συγκροτηθούν πυρήνες και ανά εκλογικό διαμέρισμα, ενώ με γοργούς ρυθμούς προχωρά και η στελέχωση των ψηφοδελτίων.