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Γνώμες Πολιτική ΕΡΤ ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Αλέξης Τσίπρας

Ο παρασκηνιακός «πόλεμος» Ανδρουλάκη - Τσίπρα φτάνει και στην ΕΡΤ

Φωτ. Αρχείου Eurokinissi
Φωτ. Αρχείου Eurokinissi
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

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ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ θα κονταροχτυπηθούν μέχρις εσχάτων για το ποιο από τα δύο κόμματα θα επικρατήσει και θα έχει το πάνω χέρι στις εκλογές. Από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα μέχρι και σήμερα, το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα.

Ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη που τον υποστηρίζουν έχουν διαρκώς στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ και το Νίκο Ανδρουλάκη και τούμπαλιν. Ουδείς φυσικά το παραδέχεται, αφού και οι δύο υποστηρίζουν ότι ο «εχθρός» είναι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βέβαια τρίβει τα χέρια του με αυτή τη «σφαγή». 

Χθες που ο κ. Τσίπρας μιλούσε στην Κοκκινιά, έγινα δέκτης κάποιων παραπόνων από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη. Δεν ήταν επίσημη διαρροή, αλλά το μεταφέρω ως κλίμα γιατί θεωρώ ότι θα το ακούσουμε και ως επιχείρημα σύντομα.

Μου έλεγαν λοιπόν ως απορία αναφορικά με τη στάση της ΕΡΤ, η οποία παρείχε τεχνική κάλυψη στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ (κάτι που αποτυπωνόταν και στα πλάνα από το fb του κ. Τσίπρα), βάσει ποια ρύθμισης και ποιας λογικής η δημόσια τηλεόραση κάλυψε την ομιλία. 

«Ο κ. Τσίπρας δεν είναι αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος. Δεν είναι καν βουλευτής. Είναι φυσικά πρώην πρωθυπουργός. Όμως πχ καλύπτονται με τον ίδιο τρόπο εκδηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά; Ή παλαιότερα του Γιώργου Παπανδρέου;».

Αυτά έλεγαν οι πασόκοι που γκρινιάζουν και όπως πιστεύουν η ΕΡΤ θα χρειαστεί να απαντήσει αν και προς το παρόν αυτό που μένει, είναι ένας αδυσώπητος πόλεμος Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας σχεδόν για όλα, από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πρόσβαση στο μετρό χωρίς εισιτήριο για νέους 24 ετών ως τις ραδιοτηλεοπτικές καλύψεις από τα κρατικά μέσα...  

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