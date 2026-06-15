Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ίλιον: Το TikTok βίντεο από την επαφή του με τον κόσμο στη λαϊκή αγορά
Η περιοδεία εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με φορείς και πολίτες σε γειτονιές της Αττικής.
Με πολίτες, παραγωγούς και καταστηματάρχες είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της περιοδείας που έκανε τη Δευτέρα (15/6) σε λαϊκή αγορά στο Ίλιον και σε εμπορικά καταστήματα της περιοχής.
Μάλιστα, βίντεο από την πρωινή επίσκεψη ανήρτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στο TikTok, με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τις συνομιλίες που είχε με πολίτες, αλλά και με τις φωτογραφίες που του ζήτησαν να βγάλουν μικροί και μεγάλοι.
Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η επαφή με την αγορά και τους πολίτες αποτέλεσε μια «άμεση εικόνα» των προβλημάτων της καθημερινότητας, με έμφαση στο αυξημένο κόστος ζωής και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες και καταναλωτές.
Η περιοδεία εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με φορείς και πολίτες σε γειτονιές της Αττικής.