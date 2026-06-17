Τι είναι η εφαρμογή PosoKanei - Όπλο διαφάνειας για τον καταναλωτή

Χρήσιμο εργαλείο διαφάνειας και σύγκρισης τιμών αποτελεί η εφαρμογή posokanei που παρουσίασαν σήμερα Τετάρτη (17/6) σε συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη και ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Keyvoto.

Πώς λειτουργεί

Μπαίνοντας στην πλατφόρμα posokanei.gov.gr οι πολίτες μπορούν:

να βλέπουν

να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς retailers

να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών

και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λιστών.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται είτε μέσω υπολογιστή στο posokanei.gov.gr. είτε μέσω κινητού Android και iOS για χρήση της εφαρμογής από περισσότερους πολίτες.

Αν και στην πρώτη έκδοση της πλατφόρμας περιλαμβάνονται περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς και θα εμπλουτίζεται με νέους κωδικούς και κατηγορίες προϊόντων.

Οι συνεργαζόμενες αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Οι τιμές οι οποίες ενημερώνονται καθημερινά, συγκεντρώνονται από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl είτε με απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες είτε με αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων (crawling) από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, My Market και Κρητικός μέσω των SKU των προϊόντων.

«Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στην διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος όλων των ελληνικών νοικοκυριών και προστατεύοντας στην πράξη, όσο αυτό είναι εφικτό εξαιτίας αυτής της εφαρμογής, το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών. Τους δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σουπερμάρκετ, άρα κάθε πολίτης προτού κάνει τα ψώνια του θα μπορεί να αναζητά τον κωδικό που τον ενδιαφέρει» ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Δυνατότητα παρακολούθησης τιμής

Η εφαρμογή posokanei δίνει ακόμα τη δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθεί την πορεία της τιμής του προϊόντος σε βάθος χρόνου μέσω του ιστορικού τιμής.

Ο χρήστης αναζητά το προϊόν είτε με τον τίτλο είτε σκανάροντας το barcode του (υποστηρίζεται σάρωση μέσω κινητού) και μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού.

Εκεί εμφανίζονται οι αλυσίδες που διαθέτουν το προϊόν καθώς και οι αντίστοιχες τιμές πώλησής του με δυνατότητα σύγκρισης των διαθέσιμων επιλογών.

Σύγκριση με χώρες εξωτερικού

Μια ακόμη σημαντική δυνατότητα που δίνεται στον καταναλωτή μέσω της εφαρμογής είναι η σύγκριση τιμών των ίδιων προϊόντων με ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

Ωστόσο αν κάποιος γνωρίζει ένα κατάστημα του εξωτερικού που δεν υπάρχει στην πλατφόρμα τότε μπορεί να προτείνει το σχετικό link και εφόσον αξιολογηθεί η πρόταση και πληροί τα κριτήρια, προστίθεται στις πηγές δεδομένων.

«Σήμερα το posokanei είναι η μετεξέλιξη του e-katanalotis και έρχεται να κάνει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Καταρχάς έχει περίπου 10 φορές περισσότερα προϊόντα, γύρω στους 10.000 κωδικούς. Είναι μία εφαρμογή που φτιάχτηκε προκειμένου να δουλεύει καλά καταρχάς σε κινητά τηλέφωνα. Το e-katanalotis φαινόταν κάπως αλλά δεν είχε την ευχρηστία που θα θέλαμε προκειμένου να δουλέψει τόσο καλά, συλλέγει τιμές και συγκρίνει τιμές σε Ελλάδα και Ευρώπη, πάρα πολύ σημαντικό» επεσήμανε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Οργάνωση αγορών σε λίστες

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή posokanei οι καταναλωτές μπορούν :

να δημιουργούν έως και 5 λίστες προϊόντων με έως και 50 προϊόντα ανά λίστα

να βλέπουν το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχουν επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν

και να ορίζουν τις ποσότητες που χρειάζονται για κάθε προϊόν ώστε να υπολογίζεται το πραγματικό συνολικό κόστος των αγορών

Ωστόσο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αγορά μέσα από την πλατφόρμα καθώς οι λίστες αυτές αφορούν μόνο σε ενημέρωση και σύγκριση τιμών.

Λειτουργία «Ψάξε μου φθηνότερα»

Παράλληλα οι οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία που υπάρχουν στην πλατφόρμα βοηθούν τους χρήστες να μειώνουν το συνολικό κόστος της λίστας του.

Η σύγκριση γίνεται ανά κατηγορία προϊόντος και όχι βάσει πλήρους αντιστοίχισης τεχνικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Για όσους δυσκολευτούν υπάρχει ειδική φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή προτάσεις αλλά και αναλυτικός οδηγός βοήθειας για νέους χρήστες που εξηγεί όλες τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας.

Η εφαρμογή posokanei αποτελεί δυναμικό έργο το οποίο θα εξελίσσεται συνεχώς με προσθήκη νέων κωδικών προϊόντων, νέων κατηγοριών και επιπλέον πηγές δεδομένων, προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν πληρέστερη εικόνα της αγοράς.