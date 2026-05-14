«Γαλάζια Σημαία 2026»: Η Ελλάδα δεύτερη παγκοσμίως στις παραλίες - Βραβεύτηκαν 624 ακτές

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), τον Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», οι βραβευμένες ακτές, μαρίνες και τουριστικά σκάφη της Ελλάδας για το 2026.

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατακτά ξανά τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ισχυρή παρουσία της στον διεθνή χάρτη ποιοτικών παραλιών. Η χώρα καταγράφει επίσης ανοδική πορεία, με τον αριθμό των βραβευμένων σημείων να παραμένει σταθερά πάνω από τις 600, ενώ αντιστοιχεί περίπου στο 14% του συνόλου των βραβευμένων ακτών διεθνώς.

Σε επίπεδο περιοχών, πρωτιά στην Ελλάδα καταγράφει η Χαλκιδική, με 93 «Γαλάζιες Σημαίες», ενώ η Κρήτη διατηρεί την κορυφαία θέση συνολικά μεταξύ των περιφερειών με 154 βραβευμένες ακτές.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε συνολικά 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε 51 χώρες, επιβεβαιώνοντας την αυστηρότητα και τη βαρύτητα του θεσμού.

40 χρόνια το διεθνές πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας των ακτών

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, θεσμικών φορέων και στελεχών του τουρισμού, αναδεικνύοντας τη σημασία του προγράμματος για την εθνική τουριστική στρατηγική.

Η φετινή ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου στο Ploes Floating Venue στο Παλαιό Φάληρο, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 75 χρόνια της ΕΕΠΦ, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ, κ. Νίκος Πέτρου, υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί για 40 χρόνια το διεθνές πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας των ακτών παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά και τη δέσμευση των διαχειριστών τους. Λόγω των εξελισσόμενων διεθνών απαιτήσεων για αυξημένο έλεγχο των περιβαλλοντικών ισχυρισμών, αλλά, κυρίως, της εφαρμογής των νέων διευρυμένων και αυστηρότερων προϋποθέσεων του Προγράμματος από το 2028, ο Διεθνής Συντονιστής αποφάσισε να εισάγει μια ενιαία, μεταβατική βράβευση διετούς διάρκειας για το 2026–2027. Διατηρούνται οι ετήσιοι έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα, με μόνη διαφορά ότι, για το 2027, οι διαχειριστές δεν θα υποβάλλουν πλήρη αίτηση άλλα μόνο τα στοιχεία με ετήσια διάρκεια που θα ελεγχθούν από την Εθνική Επιτροπή. Αυτό μειώνει σημαντικά το διαχειριστικό φορτίο, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο για την προσαρμογή στα νέα κριτήρια και μεθοδολογίες. Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και δεν αφορά την ποιότητα των ακτών, αλλά αποτελεί έναν προσαρμοστικό μηχανισμό που διασφαλίζει την αξιοπιστία του Προγράμματος.