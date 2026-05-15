Όλγα Κεφαλογιάννη: «Θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών»

Στο ενδεχόμενο αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και στις πιθανές επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό, αναφέρθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν άμεσες ανατιμήσεις. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η υπουργός σημείωσε ότι το ζήτημα των υψηλών τιμών στα ακτοπλοϊκά απασχολεί κάθε καλοκαίρι, αναγνωρίζοντας πως για πολλές οικογένειες το κόστος μετακίνησης παραμένει σημαντικό εμπόδιο.



«Οι τιμές πράγματι είναι υψηλές και πολλές φορές απαγορευτικές, ειδικά για μια οικογένεια που θέλει να ταξιδέψει έστω και για ένα Σαββατοκύριακο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της το βράδυ της Παρασκευής (15/5) στο Action24, προσθέτοντας ωστόσο ότι έχει γίνει προσπάθεια συγκράτησης των τιμών την προηγούμενη χρονιά. «Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την όποια αύξηση και να συγκρατήσουμε τις τιμές», είπε για τα ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Η ίδια απέδωσε πιθανές πιέσεις στο διεθνές περιβάλλον και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν το κόστος καυσίμων, τονίζοντας όμως ότι προς το παρόν δεν καταγράφεται συγκεκριμένη αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων.



Σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, η υπουργός υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση για αυξήσεις, αλλά μόνο εκτιμήσεις σε περίπτωση επιδείνωσης της διεθνούς κατάστασης. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πιθανό σενάριο ανόδου των τιμών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Αναφερόμενη στη συνολική εικόνα του ελληνικού τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι η χώρα διατηρεί ισχυρή δυναμική, με συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ στις αφίξεις και βελτίωση στους ποιοτικούς δείκτες. Όπως τόνισε, η Ελλάδα εμφανίζει ανθεκτικότητα απέναντι στις διεθνείς κρίσεις, παραμένει ανταγωνιστικός προορισμός και συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες ακόμη και μέσω last minute κρατήσεων, με το τουριστικό ενδιαφέρον να παραμένει ισχυρό.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Τουρισμού παρακολουθούν σε εβδομαδιαία βάση την πορεία των κρατήσεων και των ακυρώσεων, σε συνεργασία με τους φορείς του κλάδου, χωρίς μέχρι στιγμής να καταγράφονται ανησυχητικές ενδείξεις.

Στόχος η ενίσχυση του 12μηνου τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών

Αύξηση στις κρατήσεις και θετική εικόνα για την πορεία του ελληνικού τουρισμού καταγράφεται για το 2026, σύμφωνα με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία εμφανίστηκε αισιόδοξη για τη συνολική εξέλιξη της χρονιάς, αν και όπως σημείωσε τα τελικά στοιχεία για την καλοκαιρινή περίοδο δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Όπως ανέφερε, τα επίσημα δεδομένα για τους πρώτους μήνες του έτους (Ιανουάριος – Μάρτιος) δείχνουν αύξηση σε αφίξεις και έσοδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος αναφοράς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι για τις κρατήσεις των θερινών μηνών τα διαθέσιμα στοιχεία παραμένουν προσωρινά. Η ίδια υπογράμμισε ότι η εικόνα των κρατήσεων κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, εκτιμώντας όμως πως η τάση των last minute κρατήσεων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα τελικά αποτελέσματα από τα αναμενόμενα.

Συνεδριακός και θεματικός τουρισμός στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον συνεδριακό τουρισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «ειδική μορφή τουρισμού με υψηλή προστιθέμενη αξία», σημειώνοντας ότι μπορεί να αποφέρει σημαντικά υψηλότερα έσοδα σε σχέση με τον συμβατικό τουρισμό. Όπως τόνισε, η χώρα συνεργάζεται με φορείς του κλάδου για την περαιτέρω ανάπτυξή του, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας σε αγορές υψηλών προδιαγραφών, κυρίως εκτός περιόδου αιχμής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο προορισμό «ήλιου και θάλασσας», αλλά διαθέτει και ισχυρό ορεινό απόθεμα που μπορεί να υποστηρίξει τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Η επιδίωξή μας είναι να αναδείξουμε την ορεινή Ελλάδα και να δώσουμε ζωή στην περιφέρεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι ήπια και να συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσμού στις τοπικές κοινωνίες.

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και εκπαίδευση

Η υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός, ο θαλάσσιος και ο καταδυτικός τουρισμός, αλλά και ο πολιτιστικός και ο θρησκευτικός τουρισμός. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη γαστρονομία και τη φιλοξενία, τις οποίες χαρακτήρισε βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της τουριστικής εκπαίδευσης και της ενίσχυσης των τουριστικών σχολών. Στόχος, όπως είπε, είναι ο τουρισμός να αποτελέσει σταθερή επαγγελματική επιλογή για τους νέους και όχι αποκλειστικά εποχική απασχόληση, μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης στον κλάδο.

Σε ερώτηση για την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, η κ. Κεφαλογιάννη απάντησε πως «η επιχειρηματική απόφαση οποιασδήποτε εταιρείας δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο σχολιασμού, ούτε από μόνο του να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία». Πρόσθεσε ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει πολύ το τουριστικό προϊόν. «Έχει ανοιχτεί σε πολλές αγορές, έχει γίνει προορισμός city-break. Θεωρώ σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη να αναπτύξει συνεργασίες που θα έχουν μια πιο μόνιμη βάση», ανέφερε.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπάρξει σε πολλές περιπτώσεις απολύτως ειλικρινής και θαρραλέος στο να αναλάβει την πολιτική ευθύνη», ανέφερε η υπουργός όταν ρωτήθηκε για ζητήματα που έχουν «λαβώσει» την κυβέρνηση.

Ερωτηθείσα για την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «είναι η ψυχή της παράταξης, τον σεβόμαστε» και συμπλήρωσε ότι δεν μπορεί να κρίνει «προσωπικές επιλογές». Υπογράμμισε ότι η ΝΔ είναι μια «αξιόπιστη πολιτική λύση» και απαιτείται σταθερότητα για τη χώρα, κάτι που το κυβερνών κόμμα μπορεί να εγγυηθεί.