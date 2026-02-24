«Λύγισε» στον αέρα η Κεφαλογιάννη: Βάζω πάνω απ' όλα τα παιδιά μου, δεν έχω κάνει χρήση της διάταξης

Η Όλγα Κεφαλογιάννη αποσύρει το αίτημά της για τη χρήση της επίμαχης διάταξης του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνεπιμέλεια έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν και την κριτική που δέχθηκε τονίζοντας ότι προσπαθεί να βρει λύση για τα παιδιά της.

«Έχω ευθύνη να προστατεύσω τα συμφέροντά τους» είπε η υπουργός Τουρισμού και «λύγισε» στον αέρα του Mega: «Σε λίγα χρόνια θα ξέρουν πως πάνω απ' όλα βάζω τα παιδιά μου, θα παλέψω μέχρι τέλους για το καλό τους» είπε συγκινημένη.

«Έχω δυο 4χρονα παιδιά που ζουν μια δυσάρεστη καθημερινότητα αλλάζοντας κάθε μέρα σπίτι» είπε η κ. Κεφαλογιάννη τονίζοντας πως από το 2021 είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις της και είχε καταψηφίσει το νόμο περί της εναλλασσόμενης κατοικίας.

Μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ, η κ. Κεφαλογιάννη απέρριψε τα περί «φωτογραφικής διάταξης» σημειώνοντας πως η παρέμβαση από το υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν ορθή και ήρθε να αποσαφηνίσει την υφιστάμενη. Υπενθύμισε επίσης ότι η συγκεκριμένη διάταξη υπερψηφίστηκε από 180 βουλευτές που είδαν με προσοχή το τι ακριβώς σήμαινε αυτή η παρέμβαση από το υπουργείο Δικαιοσύνης.



