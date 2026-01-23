Κεφαλογιάννη: «Έκανα χρήση της ρύθμισης, αντιμετωπίζω μια δύσκολη πραγματικότητα με τα παιδιά μου»

Η υπουργός Τουρισμού με ανάρτησή της στο Facebook αναφέρεται στον θόρυβο που προκάλεσε η χρήση από την ίδια της ρύθμισης του υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιμέλεια των τέκνων - ρύθμιση που κατατέθηκε στις 19 Δεκεμβρίου και ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη επιβεβαιώνει ότι έκανε χρήση της συγκεκριμένης ρύθμισης την οποία χαρακτηρίζει δίκαιη και προς όφελος των παιδιών.

«Αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δυο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητα τους και στην ψυχική τους ισορροπία» σημειώνει μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr η κ. Κεφαλογιάννη ήταν από χθες σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα και σήμερα αποφασίστηκε να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση.

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη

Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω. Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε πως η συγκεκριμένη ρύθμιση ψηφίστηκε εκτός από τους βουλευτές της ΝΔ και από το ΚΚΕ ενώ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν το «παρών».

Διευκρίνησε επίσης ότι δεν αλλάζει η ουσία του οικογενειακού δικαίου αλλά ούτε και τα άρθρα περί συνεπιμέλειας.

«Υπήρχε ήδη η δυνατότητα, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ουσιώδης αλλαγή, προκύψει, δηλαδή, κάποιος σπουδαίος λόγος, μετά την πρωτόδικη απόφαση, να ζητήσει ο άλλος διάδικος από το δικαστήριο μία αναστολή της πρωτόδικης απόφασης ή μετατροπή της ή τροποποίησή της στο δικαστήριο. Προστέθηκε η δυνατότητα αυτή, αλλαγής, δηλαδή, με σχετικό αίτημα του διαδίκου, εφόσον έχει ασκήσει έφεση και κρίνει το δικαστήριο ότι είναι για το συμφέρον του τέκνου» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Το αν η κυρία Κεφαλογιάννη, όχι ως Υπουργός, ως μαμά, ως διάδικος μιας υπόθεσης Οικογενειακού Δικαίου, έκανε χρήση μιας τέτοιας διάταξης, την οποία το δικαστήριο θα κρίνει αν «κουμπώνει», εφάπτεται, έχει νομική βάση επάνω της, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όμως, δεν άλλαξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα κριτήρια, τους όρους, την ουσία Δικαίου στο συγκεκριμένο πεδίο. Έδωσε μία παραπάνω δυνατότητα σε κάποιον που θέλει να αιτηθεί να μετατραπεί η πρωτόδικη απόφαση, μέχρι την έκδοση της εφετειακής απόφασης, δευτεροβάθμιας απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει έφεση».