Εξώδικο Μάτσα σε Κεφαλογιάννη για τη συνεπιμέλεια - Η απάντηση Φλωρίδη για την τροπολογία

Τη σφοδρή αντίδραση του Μίνω Μάτσα προκάλεσε η κίνηση της πρώην συζύγου του, Όλγας Κεφαλογιάννη να κάνει χρήση πρόσφατης τροπολογίας με την οποία η υπουργός Τουρισμού μπορεί να καταθέσει νέα αγωγή για την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους.

Μάλιστα, η πλευρά Μάτσα απέστειλε και εξώδικο προς την υπουργό καταγγέλλοντας την εφαρμογή της τροπολογίας, όπου μεταξύ άλλων σημειώνεται: «Προκαλεί κλαυσίγελο και θα συζητηθεί οπωσδήποτε στη δημόσια σφαίρα, η καταπληκτική σύμπτωση, ότι, ελάχιστες μόλις ημέρες μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 2226/2025 απόφασης από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία σας να διαχειριστείτε τον θυμό σας και διατάχθηκε η πλήρης συνεπιμέλεια με αναλλασσόμενη κατοικία των τέκνων μας, ψηφίσθηκε (στις 19.12.2025) το άρθρο 109 του. ν. 5264/2025, ο οποίος φέρει και τη δική σας υπογραφή, με το οποίο επιχειρείτε την ad hoc επανάκριση της υπόθεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ μάλιστα εκκρεμεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο».

Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροπολογία προβλέπει πως εάν ένας από τους δύο γονείς διαφωνεί με την πρωτόδικη απόφαση για τη γονική μέριμνα των ανήλικων παιδιών, τότε έχει τη δυνατότητα να καταθέσει νέα αγωγή προκειμένου η υπόθεση να εκδικαστεί εκ νέου σε πρώτο βαθμό.

Αξίζει να σημειωθεί πως τον περασμένο Νοέμβριο το Πρωτοδικείο Αθηνών είχε ανακοινώσει την απόφασή του, να τεθούν τα παιδιά σε καθεστώς πλήρους συνεπιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους.

Φλωρίδης: Αδικούν τη ρύθμιση όταν πάνε να την «φορτώσουν» σε κάποια πολιτικό

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις για τη συγκεκριμένη διάταξη. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Open, σε ερώτηση για την κριτική που δέχεται το υπουργείο ότι η διάταξη είναι «φωτογραφική», καθώς η πρώτη που έκανε χρήση είναι η υπουργός Τουρισμού, ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε πως: «Δημιουργείται στον κόσμο ότι κάναμε κάτι κρυφά».

Όπως εξήγησε «ετοιμαζόταν το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ στο οποίο μεταφερόταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, όταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο ενημερώνονται τα υπουργεία αν θέλουν να ενσωματώσουν κάποια ρύθμιση. Το νομοσχέδιο αυτό όπως και κάθε νομοσχέδιο ρυθμίζει δυο μέρη, το πρώτο ρυθμίζει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο δεύτερο έχει διατάξεις, εκεί ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία. Αυτή είναι η καθημερινή πρακτική».

«Οι διατάξεις ήταν πάνω από 35, σε αυτές 8 αφορούσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όχι μια. Μία από αυτές δημιούργησε όλη τη συζήτηση. Η διάταξη κατατέθηκε, δόθηκαν στα κόμματα και συζητήθηκε» ανέφερε και πρόσθεσε, «έγινε δυο ημέρες συζήτηση και δεν υπήρχε καμία κριτική πάνω στη διάταξη αυτή».

Ερωτώμενο για το ποια ήταν η ανάγκη της τροπολογίας ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε «δώσαμε το δικαίωμα στους γονείς ότι εφόσον κάποιος κάνει έφεση να μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο η εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε να μην ισχύσει μέχρι να βγει η απόφαση του Εφετείου. Υπήρχε καιρό ανάγκη, γιατί ενώ αυτό ισχύει για όλες τις αποφάσεις, δηλαδή να αναστέλλεται η πρωτόδικη μέχρι να εκδικαστεί η έφεση, αυτό δεν το είχαμε για τα παιδιά».

Και κατέληξε: «Σχηματίστηκε τεράστια πλειοψηφία. Ψήφισε η ΝΔ, το ΚΚΕ και τρεις ανεξάρτητοι. Πήρε την ψήφο των 3/5 της Βουλής. Είδαν ότι είναι μια καλή διατάξη για τους πολίτες. Την φορτώνουν σε έναν πολιτικό και αδικεί την ρύθμιση που κάνουμε. Είναι υπέρ των πολιτών».