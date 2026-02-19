Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Συνεπιμέλεια Όλγα Κεφαλογιάννη

Μίνως Μάτσας για τη διάταξη περί συνεπιμέλειας: Η ad hoc νομοθέτηση δεν τιμά κανέναν

Στην επίμαχη διάταξη που έκανε χρήση η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε ο κ. Μάτσας επικαλούμενος τις τοποθετήσεις που έγιναν από τον πολιτικό και το νομικό κόσμο.

Φωτ. Intime
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στη διάταξη περί συνεπιμέλειας που προκάλεσε και ενδοκυβερνητικούς τριγμούς από τη στιγμή που τη χρησιμοποίσε η πρώην σύζυγός του, Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφέρθηκε ο Μίνως Μάτσας. 

«Είναι ένα ευαίσθητο θέμα, εγώ τι να πω, έχει τοποθετηθεί σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος για το θέμα αυτό ότι η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμά κανέναν» είπε στον ΣΚΑΪ. 

Ο κ. Μάτσας τόνισε μάλιστα πως ο επιστημονικός κόσμος εκτιμά πως η συγκεκριμένη διάταξη ελλοχεύει τον κίνδυνο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που φιλοδοξεί να λύσει. 

Σημειώνεται, ότι η υπουργός Τουρισμού είχε αναγνωρίσει ότι έκανε χρήση της διάταξης του υπουργείου Δικαιοσύνης


