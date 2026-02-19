Μίνως Μάτσας για τη διάταξη περί συνεπιμέλειας: Η ad hoc νομοθέτηση δεν τιμά κανέναν

Στη διάταξη περί συνεπιμέλειας που προκάλεσε και ενδοκυβερνητικούς τριγμούς από τη στιγμή που τη χρησιμοποίσε η πρώην σύζυγός του, Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφέρθηκε ο Μίνως Μάτσας.

«Είναι ένα ευαίσθητο θέμα, εγώ τι να πω, έχει τοποθετηθεί σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος για το θέμα αυτό ότι η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμά κανέναν» είπε στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Μάτσας τόνισε μάλιστα πως ο επιστημονικός κόσμος εκτιμά πως η συγκεκριμένη διάταξη ελλοχεύει τον κίνδυνο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που φιλοδοξεί να λύσει.

Σημειώνεται, ότι η υπουργός Τουρισμού είχε αναγνωρίσει ότι έκανε χρήση της διάταξης του υπουργείου Δικαιοσύνης.



