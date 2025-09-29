Κεφαλογιάννη-Μάτσας για τα παιδιά: «Διάσταση λόγω εξωσυζυγικής σχέσης» - «Είναι στη φαντασία της»

Η Όλγα Κεφαλογιάννη με την αγωγή της ζητά την επιμέλεια των παιδιών ενώ ο κ. Μάτσας με το δικό του δικόγραφο ζήτησε συνεπιμέλεια και ρύθμιση της επικοινωνίας των τέκνων του μαζί του. Η δίκη ξεκίνησε με τον μεταξύ τους διάλογο:



Πρόεδρος: Δεν μπορείτε να κάνετε μια προσπάθεια να βρείτε μια λύση εξωδικαστικά, Τουλάχιστον ένα πλαίσιο;

Μ. Μάτσας: Προσπάθησα πριν φτάσουμε εδώ να τα βρούμε φιλικά και μου είπε «ή μου δίνεις αποκλειστική επιμέλεια ή πάμε στα δικαστήρια». Αν έχει αλλάξει κάτι…..

Όλγα Κεφαλογιάννη: Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης…

Μ. Μάτσας: Αυτά είναι στη φαντασία της….

Πρόεδρος: Μήπως χρειάζεστε πέντε λεπτά να το συζητήσετε;

Όλγα Κεφαλογιάννη: Όχι.

«Τα παιδιά δεν δείχνουν ευχαριστημένα όταν επιστρέφουν από τον πατέρα τους»





Η αδελφή της πρώην υπουργού, καταθέτοντας ως μάρτυρας στο δικαστήριο, υποστήριξε πως τα δυο ανίψια της δεν δείχνουν ευχαριστημένα όταν επιστρέφουν από τον πατέρα τους.

«Ο κ. Μάτσας έδειχνε στην αρχή πως ήθελε να έχει χρόνο μόνο με την αδελφή μου και τα παιδιά τους. Όλους μας εξέπληξε η καταγγελία του ότι η αδελφή μου τον καταπίεζε είπε. Τα παιδιά έχουν αρνητική διάθεση στο να διανυκτερεύσουν στον πατέρα τους. Ο κύριος Μάτσας βγάζει μεγάλη ένταση απέναντι στην αδελφή μου».

Πρόεδρος: Ποια είναι τα θέματα που δεν επιτρέπουν την εναλλασσόμενη διαμονή στα σπίτια και των δύο γονέων;

Χρ. Κεφαλογιαννη: Φαίνεται ότι τα άτομα που είναι στο σπίτι του κυρίου Μάτσα δεν είναι κατάλληλα για την σωστή ανατροφή των παιδιών. Τα παιδιά μας έχουν πει ότι η κυρία που τα προσέχει τους φωνάζει πολύ. Υπάρχουν πολλές επιθετικές συμπεριφορές προς την αδελφή μου από τον κύριο Μάτσα. Έχει πολύ αρνητική διάθεση απέναντι στην αδελφή μου.

«Είχε γίνει το απόλυτο σκυλάκι της»



Από την πλευρά της η αδελφή του Μίνωα Μάτσα περιέγραψε τον αδελφό της ως ένα τρυφερό πατέρα, ο οποίος φροντίζει να διατηρεί την επαφή του με τα παιδιά του και σίγουρα, όπως ανέφερε, διαθέτει περισσότερο χρόνο για εκείνα από την μητέρα τους.

«Ο αδελφός μου πριν από ένα χρόνο κλαίγοντας μου είπε πως πρέπει να χωρίσει αλλά φοβάται. Δεν ξέρω να σας πω για τη σχέση τους εγώ αλλά έβλεπα ότι τα δυο τελευταία χρόνια ο αδελφός μου δεν ήταν αυτό που ξέρω εγώ. Είχε γίνει το απόλυτο σκυλάκι της. Αν δεν της έκανε τα χατίρια όλα θα γίνονταν καβγάς» ανέφερε η μάρτυρας και συνέχισε:

«Τα τελευταία δύο χρόνια άρχισα να βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Απ ότι μου είπε ο ίδιος ο αδελφός μου όλα άρχισαν όταν γεννήθηκαν τα παιδιά …». Δεν γνωρίζω ο αδελφός μου να έχει εξωσυζυγική σχέση. Αυτή που λένε είναι μια κοπέλα που δουλεύει για τον αδελφό μου πάνω από 2,5 χρόνια και δεν έχουν καμία σχέση. Όταν έγινε πρωτοσέλιδο προσπάθησα να τη στηρίξω σε ανθρώπινο επίπεδο. Αν ο αδελφός μου είχε σχέση με αυτή τη κοπέλα, θα το είχαμε δει ένα χρόνο τώρα», ανέφερε στο δικαστήριο.



Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να το επόμενο διάστημα.

